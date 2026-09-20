Με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο δημιουργός, υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ζητά συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία και συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε