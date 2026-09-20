Ο Ολυμπιακός ήταν κοντά σε μια γκέλα που θα τον έστελνε με… γκρίνια στη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, στο 92′ όμως ο Σάλιακας τον λύτρωσε καθώς με κεφαλιά έδωσε τη νίκη με 1-0 επί του ουραγού Λεβαδειακού.

Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια και με 2.500 οπαδούς τους στο πλευρό τους, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και το έκαναν, κλείνοντας στο μισό γήπεδο την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συνεχώς μπροστά και στο 16′ απείλησαν με τον Τσικίνιο που πήρε την πάσα του Φορτούνη και έκανε το συρτό σουτ, το οποίο μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Ελιάσι. Λίγα λεπτά μετά, στο 22′, ήρθε και η πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Ούρσι να σεντράρει και τον Κομπνάν να κάνει το σουτ στην κίνηση αλλά ο Ορτέγκα κατάφερε να αποκρούσει με το πόδι.

Οι Βοιωτοί άρχισαν να βγαίνουν πιο συχνά μπροστά σε σχέση με το πρώτο 20λεπτο, όταν ήταν σταθερά σε θέση άμυνας, στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου όμως οι Πειραιώτες ανέβασαν ξανά τον ρυθμό τους και στο δίλεπτο 39′-40′ είχαν δύο φάσεις με τους Γιάρεμτσουκ και Ζότα Σίλβα αλλά στην πρώτη περίπτωση ο Τσιβελεκίδης έκοψε με τάκλιν ενώ στη δεύτερη έβαλε την κόντρα.

Ο Αλγκουαθίλ δεν έκανε κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έκανε όμως δύο στο 59′, βγάζοντας Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ για να βάλει Ζέλσον και Μάριους. Ο Χαραλάμπους απάντησε αντικαθιστώντας τον Ούρσι με τον Μανθάτη αμέσως μετά και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς κάποια μεγάλη φάση.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έβγαλε και τους Πέντερσεν και Φορτούνη για να βάλει Σάλιακα και Ρόκα, με την ομάδα του να απειλεί στο 74′ με το πολύ ωραίο γύρισμα του Ζότα Σίλβα αλλά ο Ζέλσον δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση όπως έπρεπε. Αμέσως μετά ο Αλγκουαθίλ έβγαλε τον Ζότα και έβαλε τον Γκονσάλες γυρίζοντας το σύστημα σε 4-4-2, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για το γκολ.

Στο 80′, μετά το κόρνερ του Πουέρτα, ο Ρέτσος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, η πίεση συνεχίστηκε και τελικά η λύτρωση για τους Πειραιώτες ήρθε στο 92′, όταν ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Μπαλντέ, Ούρσι (61′ Μανθάτης), Κόμπναν (79′ Λιάγκας).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν (66′ Σάλιακας), Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης (66′ Ρόκα), Τσικίνιο (59′ Ζέλσον), Ζότα (76′ Γκονσάλες), Γιάρεμτσουκ (59′ Μάριους).