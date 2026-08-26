Ισχυρή προειδοποίηση για τις επόμενες ημέρες απηύθυνε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και η ενίσχυση των ανέμων δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.



Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός τόνισε ότι η αντιπυρική περίοδος κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Στα τέλη Αυγούστου η βλάστηση έχει ξεραθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.



«Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης», προειδοποίησε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και μία σπίθα.



Η ανησυχία εντείνεται καθώς αναμένεται ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο, με επίδραση στην Ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά. Ταυτόχρονα, ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι επηρεάζουν το Ιόνιο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.

830 πυρκαγιές μόνο μέσα στον Αύγουστο

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Ευάγγελος Τουρνάς αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που έχει δεχθεί φέτος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.



Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί 3.083 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 830 μόνο μέσα στον Αύγουστο. Παρά τον μεγάλο αριθμό, σύμφωνα με τον υπουργό, οι πυρκαγιές εμφανίζονται μειωμένες περίπου κατά 20% σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.



Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες φωτιές του φετινού καλοκαιριού και στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες χρειάστηκε να επιχειρήσουν πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, χαρακτηρίζοντας την απώλειά τους βαρύ πλήγμα για το Πυροσβεστικό Σώμα και συνολικά την Πολιτική Προστασία.



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα δύο πρώτα από τα οκτώ νέα ελικόπτερα βαρέως τύπου Super Puma που έχει παραγγείλει η χώρα αναμένεται να παραληφθούν το φθινόπωρο του 2026 και να είναι επιχειρησιακά από την επόμενη χρονιά. Στο σχέδιο ενίσχυσης της πρόληψης περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση 22 συστημάτων έγκαιρης πυρανίχνευσης σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.



Το μήνυμα, πάντως, για τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι σαφές: ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός και, με τη βλάστηση εξαιρετικά ξηρή και τους ανέμους να δυναμώνουν, ακόμη και μία απρόσεκτη κίνηση μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.