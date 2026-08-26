Μετά τις κατηγορίες ότι έκανε το Instagram και το Facebook εθιστικά για τους ανήλικους, η Meta κατέληξε σε συμφωνία σήμερα με περίπου 40 αμερικανικές Πολιτείες για να βάλει τέλος στις δικαστικές διώξεις σε βάρος της, αποδεχόμενη να πληρώσει ποσό έως 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.

Η μητρική εταιρία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών, σε δύο ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ενδιαφερόμενες Πολιτείες, σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που κατατέθηκε σήμερα, που πρέπει επίσης να επικυρωθεί από ομοσπονδιακή δικαστή του Όκλαντ (Καλιφόρνια).

Οι περιορισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των Πολιτειών που υπογράφουν τη συμφωνία, η οποία διευκρινίζει ότι δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο αλλού, “ούτε σε κανένα διεθνές δικαστήριο”.

Η ανακοίνωση εκδίδεται μια εβδομάδα μετά την έναρξη συζητήσεων για αυτή την πολύκροτη δίκη, ενώ έχουν προηγηθεί δύο ιστορικές καταδίκες της Meta σε παρόμοιες υποθέσεις φέτος, στη Σάντα Φε (Νέο Μεξικό) και στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια).

Ένας συνασπισμός 29 Πολιτειών, τέσσερις εκ των οποίων προσέφυγαν στο Όκλαντ, κατηγορούσε τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες για να κρατά καθηλωμένους τους εφήβους, ότι είπε ψέματα για τις επιπτώσεις τους στα παιδιά και ότι παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο για τη συλλογή δεδομένων από παιδιά μικρότερα των 13 ετών. Οι Πολιτείες διεκδικούσαν χρηματικές ποινές έως 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία, που υπογράφεται από 51 Πολιτείες και εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, κλείνει επίσης περίπου δεκαπέντε νομικές διαδικασίες ενώπιον πολιτειακών δικαστηρίων, ανάμεσά τους η μήνυση του Τενεσί, μια δικαστική διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη στο Νάσβιλ από τα τέλη Ιουλίου. Το Νέο Μεξικό και η Φλόριντα δεν υπογράφουν και διατηρούν τις νομικές τους διαδικασίες.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία η οποία “θα κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά”, αναφέροντας τις “μαζικές αλλαγές” τις οποίες η Meta έχει συναινέσει να κάνει “σε διάστημα μερικών μηνών” στον μηχανισμό προστασίας των νεαρής ηλικίας χρηστών.

Η συμφωνία “δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης” και ο όμιλος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

“Το πλαίσιο αυτό θα είναι αποτελεσματικό μόνο αν το υιοθετήσουν και οι συνάδελφοί μας”, σχολίασε ο νομικός διευθυντής της Meta Κέρτις Τζόζεφ Μαχόνεϊ, επικαλούμενος το TikTok και το YouTube. “Οι έφηβοι χρησιμοποιούν δεκάδες εφαρμογές, επομένως χρειαζόμαστε μια λύση για όλη τη βιομηχανία”.

Νέα μέτρα προστασίας, χρήση δύο ώρες ημερησίως –

Από τα 16,7 δισεκατομμύρια, τα 11,7 είναι εγγυημένα, θα καταβληθούν σε δέκα ετήσιες δόσεις μέχρι το 2035. Τα υπόλοιπα 5 δισεκατομμύρια θα πρέπει να καταβληθούν μόνο εάν οι πλατφόρμες Snap, TikTok και YouTube, οι οποίες επίσης έχουν δεχθεί χιλιάδες καταγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεχτούν ισοδύναμους περιορισμούς.

Η Meta καταβάλλει παρεμπιπτόντως 459 εκατομμύρια δολάρια σε 46 Πολιτείες για να διευθετήσει κάθε αιτίαση σε σχέση με το σκάνδαλο Cambridge Analytica, της βρετανικής εταιρίας που είχε συγκεντρώσει το 2016 τα δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών του Facebook για προεκλογικούς σκοπούς.

Η συμφωνία προβλέπει κυρίως την εφαρμογή μιας προεπιλεγμένης “νυχτερινής λειτουργίας” που θα μπλοκάρει την πρόσβαση των χρηστών ηλικίας 13 έως 18 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, εκτός από τα μηνύματα, και θα απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Μέσα σε έξι μήνες, οι έφηβοι θα έχουν επίσης περιορισμό μόνο δύο ώρες την ημέρα στη χρήση του Instagram και του Facebook συνολικά. Οι μετρητές “like” θα είναι κρυφοί και τα φίλτρα που μιμούνται τη χειρουργική για λόγους αισθητικής θα απενεργοποιηθούν.

Μόνο ένας γονέας, του οποίου ο λογαριασμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό του εφήβου, θα μπορεί να χαλαρώσει αυτές τις ρυθμίσεις. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής θα επαληθεύσει την εφαρμογή τους.

Οι όροι αυτοί θα μπορούσαν να γίνουν αυστηρότεροι, σε μία ώρα ημερησίως και μπλοκάρισμα από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, αν οι πλατφόρμες Snap, TikTok και YouTube ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες.

Η Meta δίνει έμφαση στη δημιουργία των “εφηβικών λογαριασμών” της το 2024, με τις προεπιλεγμένες περιοριστικές ρυθμίσεις, αλλά τα χρονικά όρια των οποίων παραμένουν προαιρετικά και σπάνια ενεργοποιούνται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που ακούστηκαν στο Όκλαντ.

Ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι παραδέχθηκε την Τρίτη ότι εξήρε την επιτυχία ενός εργαλείου παύσης, ενώ ο όμιλος γνώριζε ότι ήταν ενεργοποιημένο μόνο από “1 ή 2%” των ανηλίκων. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αναμένεται στο δικαστήριο, έξι μήνες ύστερα από μια κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου του Λος Άντζελες που δεν κρίθηκε πειστική.

Σώμα ενόρκων του Λος Άντζελες είχε κρίνει ότι ο όμιλος Meta ευθύνεται, μαζί με το YouTube (Google), για τον εθισμό μιας έφηβης, επιδικάζοντάς της 6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση τον Μάρτιο. Στο Νέο Μεξικό, ο όμιλος με έδρα το Μένλο Παρκ διατάχθηκε στη συνέχεια να καταβάλει συνολικά ποσό περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε πρόστιμα και αποζημιώσεις. Ο όμιλος άσκησε έφεση και για τα δύο.

Πάμπολλες νομικές διαδικασίες είναι ακόμη σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες εκκίνησαν οικογένειες νεαρών χρηστών και σχολικές περιφέρειες, κατηγορώντας τη Meta, όπως και το Snap, το TikTok και το YouTube, ότι οδήγησαν στον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέτειναν ψυχολογικές διαταραχές όπως προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των μελών της αμερικανικής νεολαίας.