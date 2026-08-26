Ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για την Ελλάδα και τους δεσμούς των δύο λαών έστειλε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, με αφορμή τις οικογενειακές διακοπές της στη Μύκονο. Η Ισραηλινή διπλωμάτης στάθηκε στη φιλοξενία, τον ελληνικό τρόπο ζωής και τη δυναμική του τουρισμού, την ώρα που οι αφίξεις από το Ισραήλ έχουν φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ.

Με εικόνες από το Αιγαίο, οικογενειακά τραπέζια, βόλτες με σκάφος και ελληνική διασκέδαση, η Πνινάτ Γιανάι επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ.

Σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς της βρέθηκαν μαζί στη Μύκονο, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά ότι «μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα».

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της είχε ο 82χρονος πατέρας της, πρώην διευθυντής σχολείου, τον οποίο περιέγραψε ως έναν συνήθως πολύ σοβαρό άνθρωπο που, στις διακοπές στην Ελλάδα, βρέθηκε να χορεύει μαζί με παιδιά και εγγόνια.

«Ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας», σχολίασε.

Ρεκόρ με 743.841 Ισραηλινούς επισκέπτες

Πίσω από την προσωπική ανάρτηση υπάρχουν και αριθμοί που δείχνουν πόσο ισχυρή έχει γίνει η ελληνική αγορά για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.

Το 2025 καταγράφηκαν 743.841 αφίξεις από το Ισραήλ, έναντι 620.805 το 2024, αύξηση 19,82% και ιστορικό υψηλό. Το 2023 οι αφίξεις ήταν 479.163, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια προστέθηκαν περισσότεροι από 264.000 επισκέπτες. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.

Η Γιανάι συμπύκνωσε αυτή τη σχέση σε μία φράση:

«Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στους ανθρώπους, στη φιλοξενία, στον πολιτισμό, στο φαγητό, στα νησιά και στον τρόπο ζωής, δηλώνοντας ότι θέλει κατά τη διάρκεια της θητείας της να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις τουριστικές ροές και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Για την Ισραηλινή διπλωμάτη, άλλωστε, ο τουρισμός δεν περιορίζεται στα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία. Είναι ένας τρόπος να δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις και δεσμοί ανάμεσα στους λαούς.

Και όπως έγραψε η ίδια, η σύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ «μοιάζει ήδη με οικογένεια».