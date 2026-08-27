Οργάνωση που εκπροσωπεί αυτόχθονες πληθυσμούς στον περουβιανό Αμαζόνιο διόρθωσε την Τετάρτη προηγούμενη ανακοίνωσή της, με την οποία είχε γνωστοποιήσει τον θάνατο ενός ηγέτη κοινότητας και ακτιβιστή για την προστασία του περιβάλλοντος, διευκρινίζοντας τελικά ότι είναι ζωντανός.

Η ORAU είχε αναφέρει αρχικά ότι ο Αμέρικο Πασκουάλ, επικεφαλής κοινότητας των Ασένινκα, είχε πέσει θύμα δολοφονίας την Κυριακή. Ωστόσο, η οργάνωση ανασκεύασε την πληροφορία, επιβεβαιώνοντας ότι ο άνδρας δεν έχει χάσει τη ζωή του.

Η ORAU, η οποία συσπειρώνει κάπου 20 οργανώσεις αυτόχθονων φυλών, ανακάλεσε την ανακοίνωση αυτή αφού μεταδόθηκε βίντεο στο οποίο το υποτιθέμενο θύμα κάνει δηλώσεις στο σπίτι του.

«Λένε ότι είμαι νεκρός», αλλά «είμαι εδώ, ήρεμος, στο σπίτι μου», είπε ο 57χρονος στο βίντεο που μεταδόθηκε από την περουβιανή δημόσια τηλεόραση.

«Ο αδελφός μας Αμέρικο Πασκουάλ είναι ζωντανός και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», επιβεβαίωσε η ORAU.

Ομάδα αυτοχθόνων μετέβη στην απομακρυσμένη περιοχή Γιουρούα, στον νομό Ουκαγιάλι (ανατολικά), για να επαληθεύσει πως ο ηγέτης της φυλής είναι όντως στη ζωή, διευκρίνισε.

Η ORAU είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο υπερασπιστής του περιβάλλοντος είχε χτυπηθεί από σφαίρες κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε έδαφος της κοινότητάς του με «τρίτους», ενώ έκανε περιπολία για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής.

Το υπουργείο Πολιτισμού, που είχε «καταδικάσει τη δολοφονία» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διέγραψε το μήνυμά του αυτό χθες.

Οι απειλές εναντίον ηγετών που καταγγέλλουν την αποψίλωση ή την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων έχουν γίνει ανησυχητικά συχνές σε τομείς της περουβιανής επικράτειας που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Global Witness, από το 2012 ως το 2024 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 62 υπερασπιστές του περιβάλλοντος στο Περού, οι μισοί και πλέον από τους οποίους –οι 35– ανήκαν σε αυτόχθονες λαούς.