Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στο MEGA μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι και την εξασφάλιση της πρόκρισης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίτευξη ενός από τους σημαντικότερους στόχους της ομάδας.

Ο διεθνής μπακ υπογράμμισε πως η επιτυχία δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο μπορεί να δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, αποδίδοντας την εικόνα της ΑΕΚ στην πιστή εφαρμογή των οδηγιών του προπονητή.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένας βασικός στόχος. Όλοι το θέλαμε. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση και παίζεις με τις καλύτερες ομάδες. Το να χαρακτηρίσουμε εύκολο ένα παιχνίδι είναι και λίγο άσχημο για την αντίπαλη ομάδα.

«Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.

«Έχω Άρσεναλ (ως προτίμηση). Θέλω τον Τζόλη στην πλευρά μου και Κωνσταντέλια – Καρέτσα. Θα βλέπουν τις δηλώσεις. Ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω».