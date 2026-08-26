Μια εκπληκτική ΑΕΚ ήταν μπροστά με 3-0 πριν το μισάωρο και τελικά συνέτριψε με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στην κατάμεστη Allwyn Arena, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Το σουτ του Μάγερ που απέκρουσε με τα πόδια ο Βούτσοφ πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό, έδειχνε τις διαθέσεις των «κιτρινόμαυρων», το πόσο καλά είχαν μπει στο παιχνίδι. Και αν κάποιος δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, το κατάλαβε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η πρόκριση έμοιαζε ήδη… σίγουρη!

Στο 8′ ο Ρότα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιόβιτς με δυνατή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, βάζοντας… φωτιά στην Allwyn Arena. Φωτιά που δεν κόπασε αλλά… δυνάμωσε αμέσως μετά.

Στο 12′ ο Μάγερ σέντραρε, ο Ρέλβας με το κεφάλι βρήκε τον Βάργκα και αυτός με ωραίο σουτ εντός περιοχής έγραψε το 2-0, με τους Βούλγαρους να τα έχουν χαμένα και τους οπαδούς της Ένωσης να παραληρούν!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε ήδη πολύ μεγάλο προβάδισμα και από εκεί και πέρα αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να διαχειριστεί τα συναισθήματά της, να διατηρήσει το καθαρό μυαλό και να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Και ακριβώς αυτό έκανε.

Ο «δικέφαλος αετός» αμυνόταν σωστά, όταν έπρεπε να πιέσει το έκανε και στο 29′ πέτυχε κι άλλο γκολ: Κόρνερ του Μάγερ, κεφαλιά του Βάργκα και το σκορ έγινε 3-0, χάρη και στην κακή αντίδραση του Βούτσοφ.

Στο επόμενο λεπτό, μάλιστα, η ΑΕΚ θα μπορούσε να ανεβάσει κι άλλο το σκορ καθώς μετά το σουτ του Μάγερ που κόντραρε η μπάλα κατέληξε στον Κοϊτά που βρέθηκε απέναντι από τον Βούτσοφ, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και η (μεγάλη) ευκαιρία χάθηκε.

Μικρό το κακό, όμως, για την Ένωση, καθώς το 4ο γκολ ήρθε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 54′ ο Ρότα έκανε εκπληκτική ενέργεια διασχίζοντας σχεδόν όλο το γήπεδο και γύρισε για τον Γιόβιτς που ανατράπηκε από τον Αλνταΐρ, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι.

Πέναλτι που εκτέλεσε στο 55′ ο Μαρίν για το 4-0, με την Allwyn Arena να αποθεώνει τους πάντες και πάνω από όλους τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έβλεπε την ομάδα του να τα κάνει όλα σωστά, έχοντας εξασφαλίσει από νωρίς την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

Στο 60′ ο Μάγερ με εκτέλεση κόρνερ… παραλίγο να σκοράρει καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με τους οπαδούς στις εξέδρες να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι και τους «κιτρινόμαυρους» να βγάζουν πάθος σε κάθε μονομαχία, απέναντι σε μια Λέφσκι που όσο κι αν το ήθελε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

Και αυτό δεν άλλαξε μέχρι και το τέλος του ματς, με την ΑΕΚ να κυριαρχεί σε απόλυτο βαθμό, να έχει μεγάλες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ και να αποθεώνεται από τους οπαδούς της, περιμένοντας πλέον να μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ (80′ Ζούμπκοφ), Κάιρινεν, Μαρίν (86′ Αριάγκα), Κοϊτά (72′ Μάνταλος), Γιόβιτς (86′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (80′ Ζίνι).

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Σερζίνιο (81′ Μίτκοφ), Μουμπαρίκ, Μαϊκόν (63′ Κούσο), Οκο-Φλεξ (76′ Σούλα), Έβερτον (63′ Τριν), Ρεϊνάλντο (63′ Περέα).