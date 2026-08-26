Στην κατάμεστη «Allwyn Arena» αγωνίζεται απόψε η ΑΕΚ, με έπαθλο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, κάτι που εκτός απο πρεστίζ θα φέρει και πολλά λεφτά στα ταμεία της Ένωσης.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε το βασικό ποσό συμμετοχής που εξασφαλίζει μια ομάδα μόνο και μόνο επειδή προκρίθηκε στη League Phase ανέρχεται στα 18.620.000 ευρώ.

Πέρα από το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, υπάρχει η δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερα έσοδα μέσα από τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων, αφού στη League Phase η UEFA δίνει: 2,1 εκατομμύρια ευρώ για κάθε νίκη και 700.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

Εκτός από 18.620.000 ευρώ, η ΑΕΚ μπορεί να γεμίσει ακόμα περισσότερο τα ταμεία της, καθώς κάθε κλαμπ που συμμετέχει στη League Phase δικαιούται χρήματα και από το Value Pillar, τον μηχανισμό που αντικατέστησε το παλαιότερο market pool και μέρος του συστήματος των coefficients. Από εκεί, το ποσό που μπορεί να εισπράξει η ΑΕΚ είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έξτρα χρήματα στο Champions League

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

Νίκη στη League Phase: 2,1 εκατ. ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Μπόνους τελικής θέσης: κάθε μερίδιο αξίζει 275.000 ευρώ

1η θέση: 36 μερίδια × 275.000 = 9,9 εκατ. ευρώ

24η θέση: 13 μερίδια × 275.000 = 3,575 εκατ. ευρώ

36η θέση: 1 μερίδιο = 275.000 ευρώ.

Τα χρήματα στα νοκ-άουτ