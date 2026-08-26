Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Champions League, φεύγοντας με τη νίκη από τη Γαλλία απέναντι στη Λιόν. Την ίδια στιγμή, η Βίκινγκ πέτυχε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της ιστορίας της, καθώς ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Με την ΑΕΚ να έχει επίσης εξασφαλίσει την πρόκριση, Φενέρμπαχτσε και Βίκινγκ ήταν οι άλλες δύο ομάδες που «σφράγισαν» το βράδυ της Τετάρτης το εισιτήριο για τη League Phase χωρίς να χρειαστούν παράταση.

Οι Τούρκοι επικράτησαν 2-1 της Λιόν εκτός έδρας και, έχοντας παραχωρήσει ισοπαλία 1-1 στην Κωνσταντινούπολη, ολοκλήρωσαν τη σειρά με συνολικό σκορ 3-2. Στη Νορβηγία, η Βίκινγκ νίκησε 3-1 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και πήρε την πρόκριση με 5-3 στο σύνολο, μετά το 2-2 της πρώτης αναμέτρησης στην Κροατία.

Την ίδια ώρα, Τσέλιε και Σλόβαν Μπρατισλάβας δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους στα 90 λεπτά. Το 1-1 της ρεβάνς ήταν ίδιο με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και έτσι η πρόκριση χρειάστηκε να κριθεί πέρα από την κανονική διάρκεια.

Με μεγάλο «διπλό» στη League Phase η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε πήγε στη Γαλλία γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν νίκη μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και κατάφερε να αποκτήσει από νωρίς ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Βεντάτ Μουρίκι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 24ο λεπτό και μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ο Άρτσι Μπράουν διπλασίασε τα τέρματα της τουρκικής ομάδας.

Η Λιόν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και στο 61′ ο Μαλίκ Φοφανά μείωσε σε 2-1. Οι Γάλλοι, ωστόσο, δεν βρήκαν το γκολ που θα άλλαζε τα δεδομένα της αναμέτρησης και η Φενέρμπαχτσε διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2.

Ιστορική βραδιά για τη Βίκινγκ

Στο Στάβανγκερ, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα, καθώς ο Χότζα βρήκε δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό και έβαλε τους Κροάτες μπροστά.

Η απάντηση της Βίκινγκ ήρθε γρήγορα. Ο Τρίπιτς ισοφάρισε με πέναλτι στο 18′, προτού οι γηπεδούχοι ολοκληρώσουν την ανατροπή με δύο γκολ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Άουστμπε έκανε το 2-1 στο 48′ και δύο λεπτά αργότερα ο Μόι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Η Ντιναμό δεν κατάφερε να αντιδράσει και η Βίκινγκ πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση με συνολικό σκορ 5-3, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά θέση στη League Phase του Champions League.