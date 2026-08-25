Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά και τη θερμοκρασία να υποχωρεί, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας.

Η ζέστη, πάντως, θα επιμείνει και την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα νότια ακόμη και τους 39 βαθμούς. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Η ουσιαστική αλλαγή αρχίζει από την Πέμπτη, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα ανατολικά.

Έως 8 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο

Η ενίσχυση των ανέμων θα κορυφωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγη τα 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, την ώρα που στη δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και το Σάββατο, με ισχυρούς βοριάδες 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, ωστόσο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ενίσχυση των ανέμων αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Ο Αύγουστος φεύγει με νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Η πτώση του υδραργύρου, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Από την Κυριακή αναμένεται νέα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν ότι ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με επιστροφή της ζέστης. Ήδη οι νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόσκαιρη μόνο κάμψη των υψηλών θερμοκρασιών στα τέλη της εβδομάδας.

Έτσι, το επόμενο τετραήμερο θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, πριν ο υδράργυρος αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει.