Έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για τα θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής άσκησε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ News, με αφορμή τις κυβερνητικές δηλώσεις για επανεξέταση της στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται σήμερα να αναζητά αλλαγή πορείας, αφού προηγουμένως υποτίμησε συστηματικά την τουρκική προκλητικότητα από το 2019 έως σήμερα, χωρίς να ζητήσει ποτέ την επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε.



Ο Μιχάλης Κατρίνης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρουσίασε τη Διακήρυξη των Αθηνών ως τη λύση για τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει ότι η Τουρκία την αξιοποιεί για να βελτιώσει την εικόνα της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, χωρίς να εγκαταλείπει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. «Η Τουρκία χρησιμοποίησε την Διακήρυξη των Αθηνών για να «ξεπλυθεί» πολιτικά έναντι συμμάχων και εταίρων και το πέτυχε» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρίνης.



Επισήμανε ότι, την ίδια περίοδο, η Τουρκία ενίσχυσε σημαντικά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα, ενώ τουρκικές αμυντικές εταιρείες προχώρησαν σε σειρά εξοπλιστικών συμφωνιών με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το SAFE, η Baykar και άλλες τουρκικές εταιρείες αναπτύσσουν συνεργασίες με γαλλικές, ιταλικές, ισπανικές, εσθονικές, βρετανικές και γερμανικές εταιρείες.



Ο βουλευτής Ηλείας συνέδεσε τη σημερινή κυβερνητική μετατόπιση με μια σειρά προηγούμενων επιλογών και παραλείψεων. Αναφέρθηκε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στην παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και στην κλιμάκωση που σηματοδοτεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ζητήματα για τα οποία δεν ζητήθηκε μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση να επιβληθούν κυρώσεις από την Ε.Ε. Έθεσε, επίσης, ερωτήματα για την απομάκρυνση της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται.



Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να θέσει τα ζητήματα αυτά στις Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει οικονομικές κυρώσεις προς την Τουρκία, αντί η Ελλάδα να περιορίζεται σε διαβήματα και ανακοινώσεις όταν οι εξελίξεις έχουν ήδη προχωρήσει. Υπενθύμισε ακόμη ότι, με πρωτοβουλία ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη καταδικάσει την τουρκική πρόθεση για την ψήφιση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική εθνοσυνέλευση.



Για την οικονομία, ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιουργεί πλεονάσματα μέσω της υψηλής έμμεσης φορολογίας και στη συνέχεια επιστρέφει μέρος τους με αποσπασματικές παροχές, βάσει εκλογικού σχεδιασμού. Ανέδειξε το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ συνολική κυβερνητική πρόταση που δίνει διέξοδο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.



Ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή με την ήττα της κυβέρνησης και η ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης, υπενθυμίζοντας την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου που αποκλείει τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.