Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «παλιόπαιδο» τον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι τον θεωρεί πλέον «δευτερεύον πολιτικό μέγεθος».

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο OPEN, αρνήθηκε ότι καθυβρίζει τον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς, ενώ τον κατηγόρησε για τις πρόσφατες κινήσεις του.

«Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο», είπε αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί πρώτος στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Novartis με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει ζητήσει ποτέ μία συγγνώμη έκτοτε», είπε, προσθέτοντας: «Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του».

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «είναι κάπως σαν αυτούς τους πονηρούς […] που μπαίνουν σφήνα και μπαίνουν πρώτοι. Αυτοί οι πονηροί, αυτός είναι ο Τσίπρας».

Έπειτα, σχολιάζοντας την προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά, ότι ξοδεύει πολλά λεφτά και είναι απολύτως προφανές ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά».

«Εγώ θεωρώ τον Τσίπρα τελείως δευτερεύον πολιτικό μέγεθος», πρόσθεσε στη συνέχεια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει το 20%-25%, θα υπήρχε περιθώριο να κάνει κόμμα ο Τσίπρας; Όχι».