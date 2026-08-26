Η Νίκη Κεραμέως απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκε από την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) και του κ. Τσίπρα αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους!», σχολίασε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εργασίας, απαντώντας στις επικρίσεις σχετικά με τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χηρείας.

«Ο κ. Τσίπρας, που μαζί με τον κ. Κατρούγκαλο περιέκοψαν χιλιάδες συντάξεις χηρείας, προκαλώντας μια πρωτοφανή κοινωνική αδικία, εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το ότι τάχα… δεν είναι αρκετά ευρεία η ρύθμιση που τις επαναφέρει!

Πίσω από το καμουφλάζ του νέου κόμματος, αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετανόητα θρασύς και λαϊκιστής», αναφέρει η κ. Κεραμέως.