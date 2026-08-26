Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως, αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της σημερινής ξενάγησης στους πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα).

«Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρίστος Δήμας.

Τα εγκαίνια του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιήσει αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισήμανε ο Χρίστος Δήμας, η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που επικαλέστηκε, τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν μειωθεί κατά 15%.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της επέκτασης, ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα» και «ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη». «Θα τολμήσω να πω, το πιο ωραίο μετρό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί», είπε, αναφερόμενος στην εικόνα και στους νέους σταθμούς της επέκτασης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συμβολή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια για την παρουσία του καθημερινά και μέχρι αργά το βράδυ στα εργοτάξια, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της νέας επέκτασης. Παράλληλα, ο κ. Δήμας ευχαρίστησε τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, για τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάνοιξη στην οδό Πόντου.

Αναφερόμενος στον διαγωνισμό για την οδό Πόντου, ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, ο Χρίστος Δήμας τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που αφορά μια «εκκρεμότητα δεκαετιών» και η οποία, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να συμβάλει στην αναμόρφωση του Δήμου Καλαμαριάς. «Θα λυθεί και θα λυθεί με έναν τρόπο που είναι πραγματικά ωφέλιμος για την Καλαμαριά, για τους πολίτες, για τους επισκέπτες», ανέφερε.

Μεταξύ άλλων, ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε την «υπέρπροσπάθεια» όλων των εμπλεκομένων με το έργο, καθώς, όπως τόνισε, η λειτουργία της νέας επέκτασης αποτελεί σύνθετη διαδικασία. «Δεν είναι καθόλου εύκολη η άσκηση να λειτουργήσει το νέο παρακλάδι της γραμμής του μετρό», είπε, εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα «θα ικανοποιήσει όλους μας, πρωτίστως όμως την καθημερινότητα των πολιτών».

Νίκος Ταχιάος: Το μετρό της Καλαμαριάς είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης

«Το μετρό της Καλαμαριάς δεν είναι πλέον το μετρό της Καλαμαριάς, είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και στη λειτουργία του νέου τμήματος του δικτύου.

Μιλώντας για την πορεία του έργου, υπογράμμισε ότι σε λίγες ημέρες συμπληρώνει επτά χρόνια συστηματικής και καθημερινής ενασχόλησης με το μετρό και ειδικότερα με το μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε, το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά παραλήφθηκε το 2019 με «πάρα πολλές εκκρεμότητες», γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη δημοπράτηση πέντε ακόμη τμημάτων, κυρίως προμηθειών, καθώς και την προμήθεια των συρμών.

Όπως είπε, ιδιαίτερα δύσκολος ήταν ο συνδυασμός όλων των επιμέρους συμβάσεων, διαδικασία που, όπως είπε, κατάφεραν να ολοκληρώσουν η Ελληνικό Μετρό και η κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα, συνεχάρη την εταιρεία Άκτωρ για την επίδοσή της στο έργο, τη Hitachi για τους συρμούς και τα συστήματα που εγκατέστησε, καθώς και όλους τους εργολάβους και υπεργολάβους που συμμετείχαν στην κατασκευή. «Ειδικά ποιοτικά, νομίζω ότι οι σταθμοί είναι κομψοτεχνήματα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην εταιρεία ΤHΕΜΑ, που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό, ο Νίκος Ταχιάος είπε ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον γνώση του τι σημαίνει μετρό στη Θεσσαλονίκη και τι σημαίνει επιβατική ζήτηση στην πόλη. Όπως υπογράμμισε, το νέο τμήμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό μετρό, αλλά ως τμήμα ενός ενιαίου δικτύου. «Όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως επόμενη προτεραιότητα, ο ίδιος έθεσε την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι ο πληθυσμός των περιοχών αυτών πρέπει να διευκολυνθεί στις μετακινήσεις του και να ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για την πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οδό Πόντου, στην Καλαμαριά, χαρακτηρίζοντάς την ως την τελευταία σημαντική εκκρεμότητα που συνδέεται με την περιοχή. Όπως είπε, τρεις σταθμοί του μετρό βρίσκονται κάτω από αλάνες και χωράφια, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, δεν μπορεί να συνεχιστεί και για λόγους ασφαλείας.

«Η εκκρεμότητα στην Καλαμαριά ήταν και είναι, για λίγο ακόμα, η οδός Πόντου», ανέφερε και σημείωσε ότι για τη διάνοιξή της έχουν προχωρήσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις προς τον Δήμο Καλαμαριάς, καθώς οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις αποτελούν υποχρέωση του δήμου. Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, απομένει πλέον η ολοκλήρωση των τελευταίων απαλλοτριώσεων, ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ, ενώ η σχετική σύμβαση βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η διάνοιξη της οδού Πόντου θεωρείται κρίσιμη για την περιοχή και προχωρά παράλληλα με την επέκταση του μετρό, με στόχο να συμβάλει συνολικά στην αναβάθμιση της Καλαμαριάς. «Αυτή θα είναι η μεγάλη παρέμβαση που, μαζί με το μετρό, θα δημιουργήσει έναν άλλο δήμο Καλαμαριάς, κυρίως όμως μια άλλη Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι αυτή θα είναι μια άλλη πόλη».

Απορρίπτοντας ως «μύθο» την άποψη ότι η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, προσέθεσε: «Πρέπει να ξέρουμε να διεκδικούμε. Πρέπει να ξέρουμε να δημιουργούμε», σημείωσε και υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να βρίσκει συμμάχους και στην Αθήνα για την προώθηση των αναγκαίων έργων.

Δημήτρης Αναγνώπουλος: Η δοκιμαστική λειτουργία προϋπόθεση για την ασφάλεια του μετρό

«Σε έργα τέτοιας τεχνικής πολυπλοκότητας, η δοκιμαστική λειτουργία δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του έργου», τόνισε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Σημείωσε ότι από αύριο το νέο τμήμα του μετρό εισέρχεται σε εμπορική λειτουργία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι η επέκταση, σε συνδυασμό με τη βασική γραμμή, διαμορφώνει ένα δίκτυο συνολικά 13+5 σταθμών και αποτελεί «ίσως τη βασικότερη και σημαντικότερη συγκοινωνιακή υποδομή στη Θεσσαλονίκη», ενώ δήλωσε: «Θα είναι το έργο για τα επόμενα 50 χρόνια που θα αλλάξει την πρωτεύουσα της χώρας μας». Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη μακροπρόθεσμη σημασία της νέας συγκοινωνιακής υποδομής για τη Θεσσαλονίκη.

Χρύσα Αράπογλου: Το μετρό αλλάζει την κινητικότητα και την οικονομία της Θεσσαλονίκης

«Το μετρό είναι ένα έργο που σε κάθε πόλη του κόσμου αλλάζει την κινητικότητα και την οικονομία», τόνισε η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, και εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως σημείωσε, η επέκταση, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών και τη δημοτική συγκοινωνία, αναμένεται να αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της πόλης, επηρεάζοντας τις αξίες των ακινήτων και τις χρήσεις γης κατά μήκος του άξονα του μετρό. «Αν δουλέψουμε και εμείς ως δήμος, με τους δικούς μας σχεδιασμούς για τις αναπλάσεις των γειτονιών επάνω από το μετρό, τότε μπορούμε να μιλάμε και για μία διαφορετική Καλαμαριά», τόνισε.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, για τη διάνοιξη της οδού Πόντου είπε: «Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο παρέμεναν σε εκκρεμότητα απαλλοτριώσεις άνω των 12 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον, χάρη στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και την κήρυξη του έργου ως εθνικού επιπέδου, η διάνοιξη της οδού Πόντου είναι έτοιμη να προχωρήσει. Είναι μια τεράστια εξέλιξη για την Καλαμαριά στο σύνολό της».

Χρήστος Φαφούτης: Μεγάλη τεχνική πρόκληση η επέκταση του μετρό

«Αύριο αναμένεται άλλη μία μεγάλη ημέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Φαφούτης. Όπως σημείωσε, με την επέκταση αυξάνεται το δίκτυο του μετρό και ο αριθμός των πολιτών που θα το χρησιμοποιούν, βελτιώνεται η ποιότητα των μετακινήσεων και ενισχύεται η βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη πρόκληση του έργου τεχνική, καθώς, όπως εξήγησε, απαιτήθηκε η «αρμονική συναρμογή» έξι επιμέρους συμβάσεων και αντικειμένων και η ενοποίησή τους με τη λειτουργούσα γραμμή. Διευκρίνισε, δε, ότι η επέκταση δεν αποτελεί κλασική γραμμική επέκταση, αλλά έναν κλάδο που ξεκινά από εσωτερικό σημείο της υφιστάμενης γραμμής. «Αυτό γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτιμώντας ότι η εμπειρία από το συγκεκριμένο εγχείρημα θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για μελλοντικές επεκτάσεις αντίστοιχου τύπου στη χώρα.