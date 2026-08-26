Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τέθηκε το Βερολίνο το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου 2026, μετά τον εντοπισμό μιας ανενεργής βόμβας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην έκδοση εντολής για την εκκένωση 5.600 κατοικιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πολιτών κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης επιχείρησης εξουδετέρωσης.

Το πολεμικό ευρήμα, βάρους 100 κιλών, εντοπίστηκε στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, σε απόσταση αναπνοής από τη Ζόνεναλε, έναν από τους πλέον σύγχρονους και εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Αμέσως μόλις έγινε η σχετική ειδοποίηση, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο.

🇩🇪 In Berlin, 5,600 people are being evacuated due to a World War II-era bomb, law enforcement officials in the German capital reported. pic.twitter.com/HeKAFYBAj1 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 26, 2026

Μέσα στη ζώνη ασφαλείας περιλαμβάνονται ευαίσθητες υποδομές, όπως ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων, καθώς και ένας παιδικός σταθμός, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση απομάκρυνσης του πληθυσμού εξαιρετικά κρίσιμη. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη διαμορφώσει ειδικούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας.



Όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να ανασύρουν τη βόμβα από τα νερά του καναλιού και να την τοποθετήσουν με ασφάλεια πάνω σε μια πλωτή εξέδρα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού στην όχθη με τη χρήση ειδικού γερανού, όπου έμπειροι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας θα αναλάβουν το ρίσκο της πλήρους εξουδετέρωσής του.



Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Βερολίνου αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την περιοχή.