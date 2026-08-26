Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες και τις σφοδρές κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανασύρει 157 σορούς, ενώ ακόμη τρεις επιβεβαιώθηκαν στην κινεζική πλευρά. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Planet Labs, η τραγωδία προκλήθηκε όταν τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα από μεγάλο ύψος.



Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται υπό δραματικές συνθήκες, με εκατοντάδες αγνοούμενους και ολόκληρες περιοχές να παραμένουν εντελώς αποκομμένες.



Ιδιαίτερη αγωνία υπάρχει για τους εκατοντάδες ταξιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι. Οι πλημμύρες έπληξαν κυρίως την επαρχία Ρασούβα και τις περιοχές κατά μήκος του ποταμού Bhote Koshi, παρασύροντας σπίτια, δρόμους, γέφυρες και εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσκολεύονται από τη λάσπη, τα συντρίμμια και την καταστροφή του οδικού δικτύου, ενώ σε αρκετά σημεία τα ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν.

Οι ειδικοί εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο την κατάρρευση μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων, η οποία προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση πάγου, βράχων και φερτών υλικών και στη συνέχεια ένα καταστροφικό κύμα νερού προς τις κοιλάδες. Δορυφορικές εικόνες ενισχύουν αυτή την εκδοχή, ενώ ερευνάται και το κατά πόσο προηγήθηκε σεισμική δόνηση που μπορεί να επιτάχυνε την κατάρρευση.



Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρικών επεισοδίων δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τα αίτια της φονικής πλημμύρας

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία.



Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους σχεδόν 100 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Ρόιτερς, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.



«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο — πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε το διάστημα των 24 ωρών πριν από την καταστροφή.



«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. pic.twitter.com/UyKMs2IJ1g — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα –δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα– έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.



«Αυτό που μπορώ να δω στις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ. Σημείωσε επίσης πως η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας και «εάν η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε έναν ρόλο είναι κάτι που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον».

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε από την πλευρά της πως η πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.



Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν επίσης για έναν σεισμό στην περιοχή που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μια χιονοστιβάδα και να οδηγήσει στις πλημμύρες, όμως ο Πρακάς Ποκχαρέλ, ένας γεωλόγος στην Αρχή, διευκρίνισε πως δεν είναι ακόμη σαφές τι οδήγησε στην τραγωδία.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Ποκχαρέλ, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.



Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.



Ο οργανισμός αυτός ανέφερε σήμερα πως η στιγμιαία πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα Μπότε Κόσι και Τρισούλι, ενώ, σύμφωνα με τις αναφορές, η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.