Σημαντικές απώλειες στον τζίρο της εστίασης καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 να αποτυπώνουν μια σαφώς πιο δύσκολη εικόνα για τον κλάδο.

Στο σύνολο της χώρας, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης διαμορφώθηκε στα 3,165 δισ. ευρώ, έναντι 3,245 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Η εικόνα, ωστόσο, είναι αισθητά χειρότερη σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση μεταξύ του συνόλου των περιοχών καταγράφει η Θάσος, όπου ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε κατά 18,1%. Ακολουθεί η Λέσβος με πτώση 15,2%, ενώ στην Αργολίδα η μείωση έφτασε το 12,1%.

Ισχυρές απώλειες καταγράφηκαν επίσης στην Άρτα, με -12%, και στην Αχαΐα, με -11,7%. Στην Καβάλα ο τζίρος υποχώρησε κατά 10,8% και στη Ροδόπη κατά 10,1%.

Αρνητική ήταν η εικόνα και σε αρκετές ακόμη περιοχές, καθώς η Καρδίτσα κατέγραψε μείωση 9,4%, η Μεσσηνία 8,8%, οι Σέρρες 8,5% και η Ηλεία 8,4%.

Πτώση σημειώθηκε και σε περιοχές με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον τουρισμό και την εστίαση. Στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,7%, στη Χαλκιδική κατά 7,3%, στην Κω κατά 6,9%, στην Πιερία κατά 6,1% και στη Ζάκυνθο κατά 5,2%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της Αχαΐας. Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι, μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων που είχαν συμμετοχή τουλάχιστον 1% στον συνολικό τζίρο της εστίασης το 2025, η Αχαΐα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, στο 11,7%.

Στον αντίποδα, υπήρξαν και περιοχές που κινήθηκαν ανοδικά. Η Μήλος κατέγραψε αύξηση 12,2%, η Σάμος 8,9%, η Ιθάκη 8%, η Κάλυμνος 7,2% και η Πάρος 6,1%, δείχνοντας ότι η εικόνα του κλάδου παραμένει έντονα διαφοροποιημένη ανά περιοχή.