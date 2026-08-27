Δεκάδες μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό, μαζί με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), απηύθυναν κοινή έκκληση προς την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον Τύπο. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βία σε βάρος δημοσιογράφων παραμένει έντονη, με επτά επαγγελματίες του κλάδου να έχουν χάσει τη ζωή τους σε δολοφονικές επιθέσεις από τις αρχές του έτους.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους δημοσιογράφους, ενώ οι δράστες επιθέσεων εναντίον επαγγελματιών του χώρου παραμένουν ατιμώρητοι, σύμφωνα με πολλές ΜΚΟ.

Η χώρα βρίσκεται στην 122η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη για την ελευθερία του Τύπου που δημοσιεύουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, ενώ περιορίζεται στην 160ή θέση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Περισσότερα από 40 μεξικανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν την ανακοίνωση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα που καλούν την Κλαούντια Σέινμπαουμ να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. «Πόσοι ακόμη από εμάς πρέπει να πεθάνουν προτού αναλάβει δράση το μεξικανικό κράτος;», υπογραμμίζεται. «Το Μεξικό δεν πρέπει να συνηθίσει να απαριθμεί δολοφονημένους δημοσιογράφους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την RSF, 17 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2024, όταν η Σέινμπαουμ ανέλαβε την προεδρία του Μεξικού. Από την πλευρά της, η ΜΚΟ «Άρθρο 19» («Article 19») έχει καταγράψει περισσότερα από 180 εγκλήματα σε βάρος επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης από το 2000.

Η μεξικανική προεδρία δέχθηκε πρόσφατα έντονες επικρίσεις μετά τη δημοσιοποίηση ονομάτων δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση της αριστεράς. Όσοι κατονομάστηκαν ανέφεραν πως δέχθηκαν διαδικτυακές επιθέσεις, στον απόηχο αυτού του περιστατικού.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ επιχείρησε να υποβαθμίσει το συμβάν, αλλά δεσμεύτηκε πως δεν θα δημοσιοποιηθεί στο μέλλον ανάλογη λίστα.