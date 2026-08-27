Κινητοποίηση των Αρχών το πρωί της Πέμπτης, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε νεκρό άτομο κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, μετά τον κυκλικό κόμβο της οδού Σάκη Καράγιωργα, σύμφωνα με το larissanet.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 09:12, όταν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ακολούθησε το πρωτόκολλο, ενεργοποιώντας το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.