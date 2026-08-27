Στη Ζανζιβάρη έχει ταξιδέψει η Αποστολία Ζώη έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της. Η τραγουδίστρια που έχει κάνει τα μαλλιά της ράστα μοιράστηκε στο Instagram νέα στιγμιότυπα από την Αφρική.

Οι δύο αδερφές επισκέφθηκαν αυτή τη φορά το Jozani Forest και συνάντησαν από κοντά τις χαρακτηριστικές κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus.

«Χαμένες στο πράσινο της Ζανζιβάρης! Σήμερα εξερευνήσαμε το Jozani Forest και συναντήσαμε τους πιο διάσημους κατοίκους του νησιού: τις κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus!

Αυτά τα απίθανα πλάσματα βρίσκονται μόνο εδώ, είναι πανέμορφα, σκανδαλιάρικα και καθόλου ντροπαλά με την κάμερα. Δύο αδερφές, ένα τροπικό δάσος και αμέτρητες εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Αφρική συνεχίζει να μας εκπλήσσει!

Save αυτό το post αν σχεδιάζεις ταξίδι στη Ζανζιβάρη! Πήγαινε στο τελευταίο βίντεο και πάρε παράδειγμα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τοξικούς ανθρώπους», έγραψε η Αποστολία Ζώη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.