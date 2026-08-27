Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το μετρό Θεσσαλονίκης, με τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 27/8, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Τον Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους 13 σταθμούς προστίθενται 5. Μια διαδρομή 15 χλμ. Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο με την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια. Για πολλά χρόνια το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παρωδία. Η πόλη καμαρώνει ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη. Με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια. Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε, για να μπορέσουμε να πούμε σήμερα “το είπαμε και το κάναμε”. Πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που οδηγεί τη δράση μας. Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές που καθυστέρησαν το έργο και αύξησαν το κόστος του. Κράτησαν το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους», τόνισε, σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός.

«Μπορεί για κάποιους η βασική γραμμή να είναι ένα αυτονόητο κεκτημένο, αλλά δεν ήταν εύκολο. Δώσαμε μεγάλες μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά. Η Μακεδονία είναι στην πρώτη γραμμή των έργων υποδομής στην πατρίδα μας. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη αυτά τα οποία οφείλαμε εδώ και δεκαετίες. Και την συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε την τηρούμε στο ακέραιο. Τα καινούρια λεωφορεία, το Flyover, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο δυτικός προαστιακός με 3 γραμμές, η επέκταση του 6ου προβλήτα και η εμβληματική ανάπλαση της ΔΕΘ που και αυτή έχει μπει σε νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά για την καλύτερη καθημερινότητα της πόλης που αλλάζει. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του Μετρό ξεκινάει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αξίζει και αυτή να έχει τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Σήμερα, όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα που θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα που ολοκληρώνουμε σήμερα. Σε ένα περιβάλλον μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού

Σεβασμιώτατοι, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, τον Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό.

Σήμερα στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθενται ακόμα πέντε και μαζί τους 15 καινούργιοι συρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιομέτρων, που φτάνει πια μέχρι τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη, τη Μίκρα.

Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες, πρώτη, να ξεναγηθείτε σε αυτή την τόσο σημαντική επέκταση του Μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση.

Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν, εξάλλου, όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε τον συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε.

Για εμένα, όμως, το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίον έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους, πώς ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει, κ. Δήμαρχε, κα Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του Μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη.

Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια.

Ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα, βέβαια, κάποια εγκαίνια-παρωδία. Αυτά, όμως, ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.

Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας με αναπηρία, με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια -να το τονίσουμε και αυτό- και ακόμα χαμηλότερο, μάλιστα, για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65.

Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε.

Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκ βάθρων ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας: ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι «αυτά δεν γίνονται», όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα, αφού αναπόφευκτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες.

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές -Σεβασμιώτατε, τα γνωρίζετε και εσείς καλά-, οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές. Καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος του και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους, με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία.

Αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις, όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης -και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίσουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους-, η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κ. Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, όλα αυτά καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε, αυτή τη χαρούμενη μέρα, έτοιμοι στις τρεις το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το Μετρό, το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριά.

Και γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; Η βασική γραμμή του Μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή της Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο κεκτημένο, όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας, βέβαια, και το ανάλογο κόστος.

Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του, είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά, μεγάλα βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις.

Με τη Μακεδονία, βέβαια, και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή -το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή- των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας.

Και όλα αυτά, βέβαια, δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τής όφειλαν εδώ και πολλές δεκαετίες.

Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019, αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη -θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια-, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το Flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόσο μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ο Δυτικός Προαστιακός, πια με τρεις γραμμές, προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του 6ου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κ. Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά.

Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά, παίρνουν σάρκα και οστά, γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη.

Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του Μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σεβασμιώτατε, δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

Και βέβαια, εγώ να πω μόνο κλείνοντας το εξής: κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα, έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους.

Και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.

Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερόν -στην κυριολεξία, νυχθημερόν- για να φτάσουμε μέχρι εδώ, στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι Βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε.

Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της Thema, της Hitachi, της Honeywell.

Νομίζετε ότι τελειώσατε, κ. Εξάρχου; Όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε, έτσι δεν είναι; Και να ορίσουμε από τώρα δημόσια μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 2027 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου; Να ξαναβρεθούμε εδώ για να την εγκαινιάσουμε και αυτή; Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα.

Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα.

Αλλά βέβαια, και ένα μεγάλο ευχαριστώ -τολμώ να πω, και μια διαχρονική συγγνώμη- στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά.

Καλοτάξιδη η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Απ. Τζιτζικώστας: «Η ιστορία έγραψε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Η ιστορία έγραψε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στα σημερινά εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

«Στην αρχή της πρώτης γραμμής υπήρχε μία λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικέων. Επιτέλους, η πόλη είχε μετρό. Σήμερα με την Καλαμαριά, το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Εξήντα τρεις χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους για αρχή. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία. Γιατί το μετρό φτιάχνεται τελικά για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, για τους συμπολίτες μας που εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν παιδιά και κινούνται καθημερινά από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν μία πόλη μόνο από τα μνημεία της ή τα ξενοδοχεία της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα σε αυτή. Και για τη Θεσσαλονίκη, για την οποία θέλουμε περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό, 365 μέρες το χρόνο, αυτό έχει μεγάλη σημασία», προσέθεσε ο Επίτροπος.

Επισήμανε, δε πως υπάρχει και μία αλλαγή που δεν αποτυπώνεται ακόμη σε ρυθμούς: «Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Θεσσαλονίκη αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό της. Για πολλά χρόνια η πόλη συζητούσε για τις υποδομές που δεν είχε. Σήμερα αρχίζει να συζητά για το πώς θα επεκτείνει αυτές που απέκτησε».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή του έργου αλλά και στην αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού για την ολοκλήρωσή του. «Γνωρίζω καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή μέχρι εδώ. Τη γνώρισα ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Γνωρίζω την πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια, την ταλαιπωρία των κατοίκων, την αμφιβολία που είχε συσσωρευτεί μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων και κοροϊδίας. Γνώρισα όμως από την πρώτη στιγμή και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να τελειώσει και να λειτουργήσει το έργο», είπε και συνεχάρη για την εξαιρετική συνεργασία την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τους αναδόχους καθώς και όλους τους εργαζόμενους του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο ίδιος ως Επίτροπος θα είναι παρών και στο επόμενο βήμα του έργου και υπογράμμισε την ισχυρή, όπως τόνισε, «ευρωπαϊκή σφραγίδα» του έργου. «Μπροστά μας τώρα έχουμε το επόμενο βήμα. Την επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε περιοχές όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς, νέοι, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι, σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλες υποδομές υγείας, χώροι εργασίας και νέες μητροπολιτικές λειτουργίες. Οι στόχοι είναι σαφείς. Να μην χαθεί χρόνος. Να ωριμάσουν τα έργα γρήγορα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Και ως Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι παρών και σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δυνατότητα. Γιατί το Μετρό της Θεσσαλονίκης, έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα. Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του. Και σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στους ευρωπαϊκούς πόρους που αξιοποιήθηκαν για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σήμερα, στις μεγάλες αστικές παρεμβάσεις όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αλλά και στον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, μέσω της Βουλγαρίας. «Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, για το εμπόριο, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα που αποτελεί κορυφαία μου προτεραιότητα στις Βρυξέλλες», τόνισε, εξηγώντας πως όλα αυτά τα έργα είναι διαφορετικά, έχουν όμως έναν κοινό παρονομαστή που είναι «υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζεται τη στιγμή που γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις μετατοπίζουν το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους γύρω μας».

Αυτή η συγκυρία, επισήμανε ο Επίτροπος, «ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να το χάσουμε αλλά να το αξιοποιήσουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε» καθώς, όπως είπε, «το αξίζουν οι Θεσσαλονικείς, το αξίζουν οι Μακεδόνες, το δικαιούται αυτή η πόλη με τους 23 αιώνες ιστορίας».

Ευχήθηκε, τέλος, «πολύ σύντομα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί για να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη».

Ν. Ταχιάος: «Η Καλαμαριά από σήμερα είναι άλλη πόλη»

«Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μία άλλη πόλη», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος και υπογράμμισε ότι η παράδοση της επέκτασης αποτελεί «τεράστιο άλμα» για την περιοχή και συνολικά για το πολεοδομικό συγκρότημα. Κι αυτό επειδή, όπως εξήγησε, το Μετρό προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα στις μετακινήσεις, αλλά παράλληλα συμβάλλει στην αλλαγή και την αναμόρφωση της πόλης.

Αναφέρθηκε και στην οδό Πόντου, σημειώνοντας ότι για τις απαλλοτριώσεις έχουν ήδη διατεθεί 20 εκατ. ευρώ, ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί επένδυση 25 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, σε λίγους μήνες η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάπτυξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με τη διάνοιξη και την κατασκευή της λεωφόρου.

Προαναγγέλλοντας τη συνέχιση της ανάπτυξης του Μετρό προς τα δυτικά και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές προετοιμασίες και μελέτες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Επτάλοφος, η Μενεμένη, ο Εύοσμος, το Κορδελιό, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη και η Ευκαρπία, ενώ σε επόμενο στάδιο αναφέρθηκε στην Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο.

Τόνισε ότι στόχος είναι ένα ενιαίο δίκτυο Μετρό που θα εξελίσσεται μαζί με την πόλη, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη τεχνικής ωριμότητας και εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων για τα επόμενα έργα. Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου σημαντικό μάθημα πολιτικής ωριμότητας και ευθύνης, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα δεν πρέπει να μετατρέπονται σε «πολιτικό παιχνίδι». «Μπορούμε και συνεχίζουμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων.

Ο πρωθυπουργός έφτασε με το μετρό Καλαμαριάς στα εγκαίνια της επέκτασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στον σταθμό Μεραρχίας και σε λίγα λεπτά έφτασε στον σταθμό της Μίκρας, για την τέλεση των εγκαινίων.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στα εγκαίνια:

Δείτε φωτογραφίες:

Από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.