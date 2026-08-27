Η διπλωματία του Ιράν καταδίκασε χθες Τετάρτη την απειλή των ΗΠΑ για την επιβολή νέων κυρώσεων στη χώρα σε επιστολή της στον ΟΗΕ, που χαρακτήρισε «ενέργεια κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στην επιστολή, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βάλει τέλος σε νόμιμες οικονομικές δοσοληψίες του Ιράν με άλλες χώρες, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επιστολή έχει αποδέκτες τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη μέλη.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδιά της για νέες κυρώσεις με σκοπό να απομονωθεί οικονομικά το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε βάρος εμπορικών εταίρων της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο Σκοτ Μπέσεντ, διεμήνυσε ότι οποιοσδήποτε έχει δοσοληψίες με το Ιράν βρεθεί αντιμέτωπος με την «πλήρη ισχύ» των ΗΠΑ. Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να στερέψει κάθε πηγή εσόδων της χώρας.

Ερωτηθείς αν τα μέτρα θα έχουν εφαρμογή στην Κίνα, τον κυριότερο αγοραστή ιρανικού αργού, ο κ. Μπέσεντ είπε σιβυλλικά πως κανείς δεν πρέπει να «δοκιμάσει» την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον.

Ο κ. Αραγτσί κατήγγειλε στην επιστολή πως τα μέτρα αυτά είναι εμφανώς σχεδιασμένα για να πλήξουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, στην ενέργεια και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης.

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη μέλη του να καταδικάσουν και να απορρίψουν «τα μονομερή μέτρα εξαναγκασμού και τις δευτερογενείς κυρώσεις», καλώντας όλες τις κυβερνήσεις να μην εφαρμόσουν τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον και αξιώνοντας η αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει να πιέζει τρίτα κράτη για να διακόψουν τις εμπορικές δοσοληψίες τους με την χώρα του.

Η Κίνα επέκρινε ήδη τις αμερικανικές κυρώσεις που αναγγέλθηκαν, κρίνοντας ότι ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου» που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν δεν θα φέρει λύση αλλά θα χειροτερέψει τη σύγκρουση και θα αναστατώσει την παγκόσμια οικονομική τάξη.