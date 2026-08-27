Μια ξεχωριστή βραδιά κατάνυξης και παράδοσης έζησε χθες το Αργοστόλι, με πλήθος πιστών να προσέρχεται στον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Φανουρίου στη Σισσιώτισσα.

Από νωρίς, ο ναός γέμισε ασφυκτικά, με αρκετούς πιστούς να παραμένουν στον προαύλιο χώρο. Στα χέρια τους κρατούσαν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες, φτιαγμένες με μεράκι και σύμφωνα με τη συνταγή κάθε οικογένειας, τιμώντας τη γιορτή του Αγίου.

Παλαιότερα, ο Άγιος Φανούριος ήταν στη λαϊκή συνείδηση συνδεδεμένος κυρίως με την εύρεση χαμένων αντικειμένων. Σήμερα, όμως, για πολλούς πιστούς η φανουρόπιτα συνδέεται περισσότερο με ευχές για υγεία, προστασία και βοήθεια σε δύσκολες στιγμές, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Στον Ιερό Ναό της Σισσιώτισσας έχει εδώ και χρόνια κατασκευαστεί ειδικό έπιπλο για να τοποθετούνται οι πίτες. Κι όμως, κάθε χρόνο αποδεικνύεται μικρό. Έτσι στήνονται επιπλέον τραπεζάκια, ενώ φανουρόπιτες τοποθετούνται ακόμη και στα σκαλοπάτια που οδηγούν προς το Ιερό.

Από την αυλή του σπιτιού στην εκκλησία

Κάθε οικογένεια στολίζει τη φανουρόπιτά της με τον δικό της τρόπο. Οι περισσότεροι θα προσθέσουν και ένα λουλούδι από την αυλή ή τη γλάστρα του σπιτιού τους, σαν να μεταφέρουν συμβολικά ένα μικρό κομμάτι του σπιτιού μέσα στην εκκλησία, ζητώντας την ευλογία για όλη την οικογένεια.

Οι μυρωδιές από την κανέλα και τη ζάχαρη μπλέκονται με εκείνες των λουλουδιών και του λιβανιού. Και κάπως έτσι δημιουργείται εκείνη η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που μόνο τέτοιες βραδιές μπορούν να έχουν: μια ατμόσφαιρα πίστης, προσδοκίας και ελπίδας.

Ένα έθιμο που παραμένει ζωντανό στην Κεφαλονιά

Η ευλογία της φανουρόπιτας παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα εκκλησιαστικά έθιμα της Κεφαλονιάς.

Τηρείται τόσο στον πανηγυρικό Εσπερινό όσο και ανήμερα της εορτής του Αγίου Φανουρίου, περνώντας από γενιά σε γενιά και διατηρώντας κάτι πολύ περισσότερο από μια συνταγή: τη σχέση του σπιτιού, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας με την παράδοση.