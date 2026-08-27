Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανήγγειλε χθες Τετάρτη στρατιωτικές επιχειρήσεις από κοινού με την Κολομβία και τις ΗΠΑ κατά μήκος των συνόρων των δυο χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπου δρουν διάφορες ένοπλες οργανώσεις, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Κίτο και την Μπογοτά έχουν μπει σε τροχιά βελτίωσης αφού ανέλαβε την εξουσία στην Κολομβία ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά.

Στον Ισημερινό, ο πρόεδρος της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα κατηγορούσε σε ολοένα πιο οξύ τόνο το προηγούμενο διάστημα τον σοσιαλδημοκράτη τέως πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ότι δεν καταπολεμούσε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα στα σύνορα των δυο κρατών.

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του, ο Τζαν Κάρλο Λοφρέδο, ανήγγειλε την κοινή ανάπτυξη μονάδων των στρατών των δυο χωρών στα σύνορα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού και της Κολομβίας θα διεξαγάγουν επιχειρήσεις «παρακολούθησης» και θα δρουν «εναντίον ένοπλων ομάδων ατάκτων που επιχειρούν στον τομέα», δήλωσε στο Radio Sucesos.

«Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν επίσης στις στρατηγικές που θα εφαρμόσουμε, ιδίως σε επιχειρήσεις που θα διεξαγάγουμε στα σύνορα με την Κολομβία», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει «πόλεμο» εναντίον συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά με στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Ισημερινός και πλέον η Κολομβία έχουν ενταχθεί στη «Συμμαχία της Αμερικής», συμμαχία με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των καρτέλ, στην οποία συμμετέχουν κάπου είκοσι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Τζαν Κάρλο Λοφρέδο επέμεινε στο ότι «οι επιχειρήσεις θα είναι κοινές (…) όχι μόνο με την Κολομβία, αλλά επίσης και με τις ΗΠΑ».

«Είχαμε προηγουμένως αντιμετωπίσει ορισμένη παθητικότητα από πλευράς της κολομβιανής κυβέρνησης. Πλέον έχουμε χρυσή ευκαιρία, καθώς έχουμε δυο κυβερνήσεις (σ.σ. στο Κίτο και στην Μπογοτά) αποφασισμένες να επιτεθούν σε αυτές τις οργανώσεις (εκτός νόμου) και θα επωφεληθούμε από την υποστήριξη των ΗΠΑ».

Η Κολομβία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, αυξανόμενες ποσότητες της οποίας διέρχονται από λιμάνια στον Ισημερινό προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.