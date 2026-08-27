Καταγγέλθηκε από τη σύζυγό του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και συνελήφθη, έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Πρόκειται για 43χρονο, υπήκοο Αλβανίας, τον οποίο κατήγγειλε η 39χρονη ομοεθνής σύζυγός του ότι την απείλησε και άσκησε σε βάρος της σωματική βία. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την καταγγελία ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης να οδηγεί το αυτοκίνητο της συζύγου του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά την ακινητοποίησή του φέρεται, επιπλέον, να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).

Ο 43χρονος παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.