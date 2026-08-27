Η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης αλλάζει σταδιακά πρόσωπο, καθώς η ισχυρή ζήτηση συναντά ολοένα μικρότερη προσφορά κατοικιών, ενώ οι μεγάλες ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών αρχίζουν να χάνουν ταχύτητα. Οι υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν στην αγορά, αλλά πλέον μετρούν περισσότερο τα χρήματά τους και εξετάζουν πολύ πιο προσεκτικά τι πραγματικά παίρνουν για το τίμημα που καλούνται να καταβάλουν.

Τα στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη νέα ισορροπία. Σύμφωνα με την ανάλυση της SkoReal για το πρώτο τετράμηνο, οι νέες καταχωρήσεις ακινήτων προς πώληση μειώθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια στιγμή, οι ενεργές ζητήσεις αυξήθηκαν κατά 15%.

Με απλά λόγια, περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αναζητούν κατοικία, αλλά έχουν στη διάθεσή τους λιγότερες νέες επιλογές. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την πίεση στις τιμές, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οποιοδήποτε ακίνητο μπορεί πλέον να πωληθεί εύκολα και σε οποιαδήποτε τιμή.

Φρένο στις μεγάλες ανατιμήσεις

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η αισθητή επιβράδυνση των αυξήσεων στις ζητούμενες τιμές. Στη Θεσσαλονίκη, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ στα ενοίκια η άνοδος έφτασε το 5,1%.

Η σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα είναι ενδεικτική. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης ήταν 12,5% στις πωλήσεις και 13,5% στις μισθώσεις. Η αγορά, επομένως, παραμένει ανοδική, αλλά απέχει σημαντικά από τους διψήφιους ρυθμούς ανατιμήσεων του πρόσφατου παρελθόντος.

Παράλληλα, οι αγοραστές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να ακολουθήσουν υψηλές απαιτήσεις των ιδιοκτητών όταν αυτές δεν δικαιολογούνται από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Τοποθεσία, ηλικία, ενεργειακή κατάσταση, ποιότητα κατασκευής και κυρίως το κόστος μιας ενδεχόμενης ανακαίνισης μπαίνουν πλέον στην εξίσωση πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαθέσιμες επιλογές ανά αγοραστή στο δίκτυο της SkoReal μειώθηκαν από 3,53 σε 3,32, ενώ οι υποδείξεις ακινήτων αυξήθηκαν μόλις κατά 3%. Η ζήτηση, δηλαδή, αυξάνεται ταχύτερα από τον αριθμό των κατοικιών που θεωρούνται πραγματικά κατάλληλες.

Στροφή προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της ζήτησης στη δυτική πλευρά της πόλης. Εύοσμος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη και Πολίχνη προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, κυρίως για μεσαίου μεγέθους κατοικίες και οικογενειακά διαμερίσματα.

Η μετατόπιση δεν είναι τυχαία. Σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι ισχυρές ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών έχουν ανεβάσει σημαντικά τον πήχη εισόδου. Αντίθετα, στα δυτικά εξακολουθούν να υπάρχουν χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες επιλογές για νοικοκυριά με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η περιοχή μπαίνει περισσότερο στο ραντάρ επενδυτών που αναζητούν καλύτερη σχέση μεταξύ τιμής αγοράς και δυνητικής απόδοσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φθηνότερο ακίνητο αποτελεί ευκαιρία. Η κατάσταση της οικοδομής, το ύψος της απαιτούμενης ανακαίνισης, η πρόσβαση στις συγκοινωνίες και η πραγματική μισθωτική ζήτηση μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την τελική απόδοση.

Ποια σπίτια αναζητούν οι αγοραστές

Στις αγοραπωλησίες, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, ιδιαίτερα όταν είναι ανακαινισμένα ή μπορούν να κατοικηθούν άμεσα. Ζήτηση υπάρχει και για μικρότερα ακίνητα που προσφέρονται για επενδυτική αξιοποίηση χωρίς να απαιτούν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες.

Τα νεόδμητα εξακολουθούν να έχουν ισχυρή θέση στην αγορά, αλλά το υψηλό κόστος απόκτησης περιορίζει το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι αγοραστές εξετάζουν πλέον πολύ πιο αυστηρά εάν η διαφορά τιμής σε σχέση με ένα παλαιότερο ακίνητο δικαιολογείται από την ποιότητα και τα πλεονεκτήματα της νέας κατασκευής.

Στις ενοικιάσεις, τα μικρά διαμερίσματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα, κυρίως κοντά στα πανεπιστήμια, στις συγκοινωνίες και στους κεντρικούς άξονες. Η έντονη φοιτητική παρουσία παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στην Πυλαία και τη Θέρμη, αντίθετα, η ζήτηση στρέφεται περισσότερο προς μεγαλύτερες κατοικίες, με οικογένειες και εργαζομένους να αναζητούν περισσότερους χώρους και διαφορετικά χαρακτηριστικά κατοικίας.

Τι θα κρίνει τη συνέχεια του 2026

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί η αγορά τους επόμενους μήνες. Καθοριστικοί παράγοντες θα είναι η πορεία των επιτοκίων και των στεγαστικών δανείων, η δυνατότητα χρηματοδότησης των νοικοκυριών, η εμφάνιση νέων και ποιοτικών ακινήτων στην αγορά και η εξέλιξη των νέων οικιστικών έργων.

Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει μία ενιαία τάση για όλες τις κατοικίες και όλες τις περιοχές. Η αγορά γίνεται περισσότερο επιλεκτική και η απόσταση μεταξύ των «καλών» και των υπερτιμημένων ακινήτων αναμένεται να μεγαλώσει.

Όσο η προσφορά κατάλληλων κατοικιών παραμένει περιορισμένη, σπίτια σε καλή τοποθεσία, σωστή κατάσταση και με ρεαλιστική τιμή θα εξακολουθούν να προσελκύουν γρήγορα ενδιαφέρον. Αντίθετα, ακίνητα με υψηλές απαιτήσεις που δεν συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά τους είναι πιθανό να μένουν περισσότερο καιρό στα αζήτητα.

Η Θεσσαλονίκη, επομένως, δεν δείχνει να εγκαταλείπει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Η διαφορά είναι ότι πλέον η αγορά δεν ανεβάζει όλες τις «βάρκες» με τον ίδιο τρόπο: οι αγοραστές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί και η σωστή τιμολόγηση μετατρέπεται σε βασικό κλειδί για να κλείσει μια συμφωνία.