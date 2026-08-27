Ενώπιον του εισαγγελέα στην Πάτρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 27/8 ο 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης σήμερα φοιτήτριας.

Όπως επισημαίνει η κοπέλα φέρεται να είχε σχέση με τον καθηγητή της από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος δεν ήταν μόνο καθηγητής της στο σχολείο, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της.

Η 18χρονη επίσης φέρεται να κατήγγειλε ότι ο καθηγητής την είχε παροτρύνει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν το συγκεκριμένο υλικό στο κινητό τηλέφωνο του 49χρονου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει και κατηγορία που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ο εκπαιδευτικός συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Είπε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ο καθηγητής, όπως μεταδίδει το ERTnews δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την κοπέλα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι για τον λόγο αυτό προχώρησε στη σχέση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εξελίχθηκε η σχέση.