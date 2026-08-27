Απόκρημνα βράχια, κρυστάλλινα νερά και πλούσια τροπική βλάστηση συνθέτουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Νοτιοανατολικής Ασίας, που θα συναντήσετε στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες.

Αυτή η στενή λωρίδα γης, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των Φιλιππίνων, αποτελεί έναν κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της κατάδυσης και της περιπέτειας. Το πιο διάσημο αξιοθέατό του είναι ο εντυπωσιακός υπόγειος ποταμός Puerto Princesa (γνωστός και ως St. Paul), ο οποίος ρέει κάτω από ένα επιβλητικό ασβεστολιθικό βουνό. Το ποτάμι διασχίζει ένα φυσικό, σκοτεινό τούνελ μήκους οκτώ χιλιομέτρων, γεμάτο με τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες που μοιάζουν με γλυπτά.

Η διαδρομή καταλήγει σε μια εκβολή τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το χωριό Sabang, σε ένα σημείο όπου τα γαλαζοπράσινα νερά συναντούν την οργιώδη βλάστηση της ζούγκλας. Λόγω της μοναδικής βιοποικιλότητάς του, ολόκληρο το Εθνικό Πάρκο του Υπόγειου Ποταμού έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα Νέα Επτά Θαύματα της Φύσης.

Η εξερεύνηση του νησιού γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία. Με παραδοσιακές ξύλινες πιρόγες (τα λεγόμενα bangka), μπορείτε να πλοηγηθείτε ανάμεσα σε απόκρημνα βράχια, να κολυμπήσετε σε κρυφές κοραλλένιες λίμνες και να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία της βαρκάδας στο εσωτερικό του υπόγειου ποταμού. Μετά την περιπέτεια, αξίζει να χαλαρώσετε στο Sabang.

Πρόκειται για έναν ήσυχο, παραθαλάσσιο οικισμό με απλές καλύβες, απλωμένες γύρω από μια μεγάλη αμμώδη παραλία γεμάτη κοκκοφοίνικες. Εδώ θα δοκιμάσετε ολόφρεσκα θαλασσινά και τοπικές νοστιμιές, ενώ για μια γεύση από την καθημερινή ζωή του νησιού, μια βόλτα στην πρωτεύουσα Πουέρτο Πρινσέσα θα σας αποκαλύψει τη φιλοξενία των ντόπιων και την αυθεντική κουλτούρα τους.

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