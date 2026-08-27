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Απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα

Καλημέρα σε όλους. Η άνοδος σήμερα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα δεκαήμερο περίπου πριν από την επίσημη επίσκεψή του για την φετινή ΔΕΘ έχει άμεση σχέση με την προσπάθεια της ΝΔ να αλλάξει το κλίμα σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι όσο μπορεί περισσότερο, με εμπλοκή του ιδίου, να διαμορφώσει διαφορετικό τοπίο και να καλύψει το χαμένο έδαφος στα δεξιά της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός στην πρώτη γραμμή

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει καταρτιστεί πρόγραμμα περιοδειών που θα έχει τον πρωθυπουργό στην πρώτη γραμμή καθώς η απόφαση είναι να βγει και ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης στην πρώτη γραμμή με συνεχείς εμφανίσεις. Αυτό θα το δούμε και από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο πρωθυπουργός θα μείνει στην Μακεδονία και αύριο καθώς θα διανυκτερεύσει στη Φλώρινα και θα έχει και περιοδεία στην Κοζάνη. Η επιλογή να περιοδεύσει στην Δυτική Μακεδονία κρίθηκε απαραίτητη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή λόγω της απολιγνιτοποίησης και η πίεση που ασκείται στη ΝΔ είναι μεγάλη.

Το πακέτο παροχών Μητσοτάκη

Μέσα σε όλα αυτά, γίνονται και οι τελευταίες συσκέψεις για την παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πολύ καλή πηγή της στήλης ανέφερε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου «επενδύουν» πολιτικά στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που θα στοχεύουν στην ικανοποίηση αναγκών που έχουν τόσο οι κοινωνικές ομάδες που διάκεινται φιλικά προς την κυβέρνηση, όπως είναι, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι, όσο και άλλα τμήματα της κοινωνίας, όπως είναι οι μισθοσυντήρητοι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν επωφελήθηκαν από την αύξηση του ΑΕΠ που προκάλεσαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και οι εν γένει οι ενισχυμένοι κοινοτικοί πόροι της τελευταίας επταετίας.

Τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, η αντιπολίτευση και ο Μαρινάκης

Ορατός είναι ο κίνδυνος η αντιπολίτευση να πάει για μια ακόμη φορά κουβά. Σηκώνοντας το θέμα των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα κόμματα εμφανίζονται να κοιτούν το δάχτυλο που δείχνει το δάσος. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα των τεκμηρίων δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για μια κυβέρνηση που έχει δείξει ότι η μείωση της φορολογίας αποτελεί την προμετωπίδα της πολιτικής της όπως επιβεβαιώνεται και από τη μείωση 83 φόρων μέχρι σήμερα. Όμως συνέβαλε, μαζί με το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και αυτό αποτελεί επιτυχία – όσο και αν ενοχλούνται κάποιοι. Και είναι αυτή ακριβώς η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης για να περιγράψει και το σκεπτικό των μέτρων που θα ανακοινωθούν με γνώμονα τη συνέπεια των φορολογούμενων. Σε κάθε περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν μιλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει και έναν λόγο παραπάνω αφού και ο ίδιος ανήκει σε αυτή την κατηγορία και είναι από αυτούς που έζησαν και τις εποχές που το κράτος έπαιρνε το 85% των εσόδων τους.

Τα προσκλητήρια της ΔΕΘ

Οι προσκλήσεις για κοκτέιλ στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει ήδη να αποστέλλονται και οι πολιτικές ζυμώσεις δίνουν και παίρνουν ήδη. Άλλωστε η ΔΕΘ είναι μια ανάσα και ήδη μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει προσκαλέσει τους διαπιστευμένους συντάκτες του οικονομικού ρεπορτάζ όπως έγινε και πέρυσι με πολλούς συναδέλφους να έχουν γίνει λάστιχο για να προλάβουν τις προσκλήσεις των υπουργών που έφταναν στο email τους. Όπως και να έχει η φετινή ΔΕΘ εκτός από το προσκήνιο θα βγάλει λαβράκια και στο παρασκήνιο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι προεκλογική περίοδος και υπουργοί, βουλευτές και πολιτευτές θα θέλουν να δείξουν κινητικότητα όχι μόνο ως προς τους εκπροσώπους του Τύπου αλλά και προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Η Καλαμαριά μπήκε στον χάρτη

Οι νέοι σταθμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης ανοίγουν σήμερα για το κοινό. Το Μετρό επεκτείνεται προς την Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί, 25 λεπτά μέχρι το κέντρο, 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Ο Χρίστος Δήμας το συνόψισε σε μία φράση: Η εμβέλεια του μέσου διευρύνεται». Πίσω από τη δήλωση κρύβεται μια διαδρομή επτά χρόνων. Το 2019 το έργο είχε πολλές εκκρεμότητες και χρειάστηκε πέντε ακόμη συμβάσεις για να κλείσει το παζλ, όπως θύμισε ο Νίκος Ταχιάος. Η κυβέρνηση δείχνει ότι επενδύει στη Θεσσαλονίκη, με τη Βορειοδυτική επέκταση ήδη στο τραπέζι.

Το τζατζάρισμα της ΝΔ με την Ακρίτα

Σε ρυθμούς κανονικότητας μπαίνει και η Βουλή και μάλιστα με ηχηρό τρόπο καθώς είχαμε χθες μέσω ανακοινώσεων την πρώτη κόντρα ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υποψηφιότητα Ακρίτα για αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Για να εκλεγεί η Ακρίτα την οποία το κυβερνών κόμμα διαμήνυσε ότι δεν θα ψηφίσει, θα πρέπει να έχει την πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους. Αν κάποιοι ψηφίσουν παρών η υποψηφιότητα δεν περνάει. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και να επιβραβεύσουμε ένα πρόσωπο που μονίμως με τη στάση του ενισχύει το κλίμα τοξικότητας με άκρως επιθετικές δηλώσεις» έλεγε στη στήλη κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης. «Μας περνάει καθημερινά γενεές δεκατέσσερις και σοκάρεται που δεν θα την ψηφίσουμε;» μου έλεγε γαλάζιος κοινοβουλευτικός και η αλήθεια είναι ότι η Ακρίτα έχει βεντέτα με το γαλάζιο στρατόπεδο.

Η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Κατά τα λοιπά αύριο θα έχει την διάσκεψη των προέδρων. Σκοπός να οριστεί η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση και συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επαγγελματική ασφάλιση, όπου δεν αποκλείεται να δούμε και εμφανίσεις κάποιων πολιτικών αρχηγών, ενώ κατατίθεται και το νομοσχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πληγέντων με κρατική αρωγή.

Η επιλογή της Δούρου

Η απόφαση της Ρένας Δούρου ελήφθη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή για να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Ο Γιάννης Αμανατίδης δεν θα ήταν διότι κατέλαβε τη θέση του γραμματέα της ΚΟ ενώ είχε συζητηθεί και κέρδισε έδαφος η επιλογή του Θεόφιλου Ξανθόπουλου που όμως έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η Δούρου έχει στενή σχέση με την Ακρίτα που την στήριξε για την προεδρία της ΚΟ από την πρώτη στιγμή με δημόσια δήλωση και αυτό δεν το ξέχασε η πρώτη. Παράλληλα, το όχι της ΝΔ φέρνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση στη Βουλή καθώς είναι πολύ πιθανόν, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, να μην υπάρξει πέμπτος αντιπρόεδρος.

Μετρήσεις για τους μνηστήρες του Τσίπρα

Το φετινό καλοκαίρι δεν το λες και ήσυχο, ειδικά για την πλατεία Κουμουνδούρου όπου είδε να της φεύγουν βουλευτές και στελέχη και επί της ουσίας να έχει μείνει φτερό στον άνεμο. Είχαμε και το περιβόητο ραντεβού των «12» όπου σας είχε ενημερώσει η στήλη και όπου εκεί παρθήκαν οι αποφάσεις με συνέπεια να έχουμε τις επόμενες ημέρες ένα κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων. Όλο αυτό τον καιρό βέβαια η συζήτηση γίνεται για το ποιοι θα ανέβουν στο άρμα του Αλέξη Τσίπρα αν και στη Λεωφόρο Αμαλίας τηρούν σιγή ιχθύος. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν αφήνει πλέον τίποτα στην τύχη του όπως γινόταν παλαιά. Γι’ αυτό για τους περισσότερους έχουν γίνει μετρήσεις στις περιφέρειες τους για να δουν την απήχηση τους και αν το αποτύπωμά τους είναι αρνητικό ή θετικό. Οι αποφάσεις έχουν παρθεί σχεδόν για όλους αν και όπως γνωρίζετε ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει πρώτα απ’ όλα την παραίτηση τους από το βουλευτικό αξίωμα τους εκτός από μια. Την Πόπη Τσαπανίδου η όποια θα παραμείνει βουλευτής μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές και ο λόγος είναι για να μην πάρει τη θέση της, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα

Να πάμε και στα της προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ. Πολυπληθής αντιπροσωπεία του κόμματος θα είναι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη στις διαδηλώσεις που θα γίνουν ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού. Θα ανέβει και πάλι το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με την Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία της στη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου στις 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Μεγάλη σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη

Λόγω της αναφοράς στο ΠΑΣΟΚ να σας πω ότι σήμερα, μετά την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, αναμένεται να γίνει μεγάλη σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για την προετοιμασία της ΔΕΘ καθώς ψάχνονται για το σύνθημα και τι θα προτάξουν. Έμαθα μάλιστα ότι ο επικεφαλής των κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Δασκαλάκης, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Νομαρχιακών Επιτροπών για τον καλύτερο συντονισμό τους, καθώς η επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ πλησιάζει και το κόμμα επενδύει πολλά στη φετινή παρουσία του.

Στο Σεράφειο ο Ανδρουλάκης

Και να πάμε και στη σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει σε χώρο που υπάρχει στο Σεράφειο Κολυμβητήριο και αφορά το ιδιωτικό χρέος – εκεί όπου είχε κάνει την παρουσίαση του προγράμματος για την αυτοδιοίκηση η ΕΛΑΣ με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκδήλωση, όπου θα μιλήσει και ο Ν. Ανδρουλάκης, θα συμμετάσχουν η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας Μιλένα Αποστολάκη, ο Νίκος Γριζάνης που θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, ο δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Σπυράκος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλας Φαραντούρης και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδωσίου.

Αμερικανοί στην Αθήνα

Από τα πασοκικά να πάω στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που βρίσκονται όπως μου λένε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη σε καλό επίπεδο. Να θυμίσω ότι υπάρχει μεγάλη προετοιμασία για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ και την επικείμενη ανανέωση της ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA). Την προσεχή Τετάρτη, έρχεται στην Αθήνα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπεύθυνη για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ – προάγγελος της έλευσης του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σήμερα ο λογαριασμός για την Allwyn

Με αυξημένα έσοδα και περιορισμένα κέρδη μου λένε οι άνθρωποί μου ότι αναμένεται σήμερα η ανακοίνωση αποτελεσμάτων β’ τριμήνου της Allwyn. Η εικόνα που σχηματίζουν οι αναλυτές είναι ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο έδωσε ώθηση στη δραστηριότητα, όχι όμως και στα περιθώρια κέρδους. Για να έρθω όμως και στο «ψητό», οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα καθαρά έσοδα στα 1,24 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά από την ενοποίηση της PrizePicks. Στοιχεία που φαίνεται ότι επηρεάζουν την εικόνα είναι η υψηλότερη φορολογία τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία, τα κόστη εκκίνησης στη Σλοβακία, οι αποσβέσεις της ιταλικής άδειας αλλά και οι αυξημένες δαπάνες για προωθητικές ενέργειες και χορηγίες.

Ο εφοπλιστής Πίττας «νοίκιασε» στα 26.000 δολάρια τη μέρα

Μία ακόμη συμφωνία που δείχνει πώς κινείται αυτή την περίοδο ο Αριστείδης Πίττας έκλεισε η Euroseas, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ορατότητα των εσόδων της για τα επόμενα χρόνια. Η εισηγμένη ναυτιλιακή του Έλληνα εφοπλιστή εξασφάλισε επέκταση ναύλωσης για το βαπόρι του, Jonathan P, χωρητικότητας για 24 έως 26 μήνες, με ημερήσιο ναύλο 26.000 δολάρια. Η νέα ναύλωση θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2026. Με την ελάχιστη συμβατική διάρκεια, η συμφωνία εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 12,7 εκατ. δολάρια σε λειτουργικά κέρδη στη ναυτιλιακή. Για τον Πίττα, όμως, το σημαντικότερο βρίσκεται στην κάλυψη του στόλου. Με τη νέα συμφωνία, η Euroseas έχει «κλειδώσει» περίπου το 97% των διαθέσιμων ημερών του 2026, το 86% του 2027 και ήδη το 50% του 2028.

Στην Αγία Πελαγία το νέο Ikos Resort

Τέλη Σεπτεμβρίου μαθαίνω ότι κλειδώνει η πώληση του εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Out of the Blue, Capsis Elite Resort (πρώην Capsis) της Hines στην Αγία Πελαγία από την Ikos Resorts. Μετά το Ikos Kissamos η πολυεθνική -πλέον- αλυσίδα ενισχύει την παρουσία της στην Μεγαλόνησο. Η διαδικασία Due Diligence τελεσφορεί και το deal είναι επί θύραις. Το διεθνές επενδυτικό ταμείο Hines απέκτησε τη μονάδα έναντι 125 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με άλλους επενδυτικούς εταίρους, όπως η Henderson Park. Τον ίδια περίοδο που σφραγίζεται το deal στο Ηράκλειο ανοίγει το Tapestry Collection by Hilton, αλυσίδα περίπου 150 boutique ξενοδοχείων ανά τον κόσμο της ιστορικής εταιρείας ξενοδοχείων.

Ο άνθρωπος του καφέ που πήγε στα My market

Από τον καφέ και την Coffee Berry, ξανά στα σούπερ μάρκετ. Ο Νίκος Χατζηγεωργίου είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει πλέον τη διεύθυνση franchise της Metro AEBE, με αντικείμενο τη διαχείριση και ανάπτυξη του δικτύου My market Local. Ο Χατζηγεωργίου γνωρίζει καλά το οργανωμένο λιανεμπόριο, καθώς πριν περάσει στον χώρο της καφεστίασης είχε θητεύσει σχεδόν 15 χρόνια στην ΑΒ Βασιλόπουλος, σε θέσεις που συνδέονταν με την ανάπτυξη δικτύου και τις υπηρεσίες προς συνεργάτες της αλυσίδας. Ακολούθησε η Coffee Berry, όπου από το 2023 ανέλαβε εμπορικός διευθυντής και στη συνέχεια γενικός διευθυντής, έχοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη του franchise και την ενίσχυση της κερδοφορίας των συνεργατών του δικτύου. Τώρα περνά στη Metro σε μία κομβική στιγμή για τα franchise καταστήματα του ομίλου, My market Local, διαδεχόμενος τον Γιώργο Πρωτόπαππα, ο οποίος είχε «τρέξει» το project επί σειρά ετών.

Carrefour, το κατάστημα των 3,5 εκατ. ευρώ που άντεξε λίγο

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της προηγούμενης εποχής της Αγοράς Μοδιάνο ήταν το κατάστημα της Carrefour που είχε δημιουργήσει η AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη. Και αυτό γιατί όπως μαθαίνω η επένδυση μόνο για το συγκεκριμένο σημείο είχε φτάσει περίπου στα 3,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό κάθε άλλο παρά αμελητέο ήταν, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς ότι το κατάστημα είχε τελικά πολύ μικρό χρόνο ζωής και δεν πρόλαβε να αποδώσει βάσει των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί όταν σχεδιαζόταν η παρουσία της Carrefour στη συγκεκριμένη αγορά. Στην πράξη, το κατάστημα της Μοδιάνο ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών κεφαλαίων που δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την επαναφορά και ανάπτυξη του σήματος Carrefour στην ελληνική αγορά. Χρήματα που κατευθύνθηκαν σε νέα σημεία, υποδομές και συνολικά στο εγχείρημα επανεκκίνησης του brand, χωρίς ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώσει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το ύψος των επενδύσεων. Η περίπτωση της Μοδιάνο είναι ίσως η πιο ενδεικτική, ακριβώς επειδή συνδύασε υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού με περιορισμένο χρόνο λειτουργίας. Ένα κατάστημα πολλών εκατομμυρίων, το οποίο ουσιαστικά έζησε για μικρό διάστημα μέσα στην προηγούμενη μορφή της Αγοράς.

Τι ψάχνει το Κολλέγιο Αθηνών

Νέο στέλεχος για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μαθαίνω ότι αναζητά το Κολλέγιο Αθηνών. Η θέση αφορά καθήκοντα HR Generalist με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της διοικητικής του ομάδας. Με τον τρόπο αυτόν το Κολλέγιο επιχειρεί να προσελκύσει ανθρώπους που δεν θα περιορίζονται στη διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών, αλλά θα μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά μέσα στον οργανισμό. Η συγκεκριμένη αναζήτηση έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Η θέση HR Generalist αποτελεί συνήθως κομβικό κρίκο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, με αρμοδιότητες που εκτείνονται από τις προσλήψεις και την καθημερινή διαχείριση προσωπικού έως την υποστήριξη της οργανωτικής ανάπτυξης.

Οι παραγωγοί αλλάζουν «με ένα τηλέφωνο» σε Δωδώνη – Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο για την αγορά γάλακτος μαθαίνω μέσα από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Δωδώνη από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Και αυτό γιατί, παρά την περαιτέρω συγκέντρωση δυνάμεων στον κλάδο, οι ίδιοι οι παραγωγοί φαίνεται ότι διατηρούν ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, η μετακίνηση ενός κτηνοτρόφου από τη μία γαλακτοβιομηχανία στην άλλη μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Μάλιστα, εταιρεία του κλάδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, όταν υπάρχει ζήτηση, ο παραγωγός μπορεί «με ένα τηλέφωνο» να συμφωνήσει με ανταγωνιστική εταιρεία και από την επόμενη ημέρα να ξεκινήσει συνεργασία. Σε συγκεκριμένη περιφέρεια μάλιστα, παραγωγός αιγοπρόβειου γάλακτος φέρεται να έχει έως και 20 διαφορετικές εταιρείες από τις οποίες μπορεί να επιλέξει. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Επιτροπή δεν είδε την εξαγορά της Δωδώνη ως απειλή για τον ανταγωνισμό στην προμήθεια γάλακτος, κρίνοντας ότι η νέα οντότητα δεν αποκτά τέτοια αγοραστική ισχύ ώστε να μπορεί να πιέσει αποτελεσματικά τους παραγωγούς.