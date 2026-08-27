Από το «Code 300» μέχρι το διεθνές «Pan-Pan», ορισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί σε μια πτήση μπορεί να κρύβουν σημαντικά μηνύματα. Οι ειδικοί εξηγούν τι σημαίνουν και γιατί δεν πρέπει να προκαλούν πανικό στους επιβάτες.

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο γνωρίζουν ότι η επικοινωνία μέσα σε μια πτήση δεν γίνεται πάντα με τον τρόπο που ακούν οι επιβάτες. Όπως συμβαίνει σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, έτσι και στην αεροπορία χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι, συντομογραφίες και διακριτικά σήματα, ώστε το πλήρωμα να μπορεί να συντονίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ορισμένες από αυτές τις φράσεις έχουν γίνει γνωστές μέσα από ταξιδιωτικά sites και συζητήσεις μεταξύ συχνών ταξιδιωτών. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι κωδικοί δεν είναι απαραίτητα κοινοί ή τυποποιημένοι για όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Code 300 ή Angel

Οι όροι αυτοί συνδέονται σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες με σοβαρά ιατρικά περιστατικά, όπως ένας επιβάτης που δεν ανταποκρίνεται ή έχει καταλήξει. Η ακριβής χρήση τους, όμως, διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία και τα εσωτερικά της πρωτόκολλα.

Code Yellow

Ο συγκεκριμένος όρος μπορεί να χρησιμοποιείται για ένα λιγότερο σοβαρό ιατρικό περιστατικό που απαιτεί την προσοχή του πληρώματος. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν πρόκειται για έναν παγκόσμια καθιερωμένο κώδικα.

Pan-Pan

Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επείγουσας κατάστασης στην αεροπορία. Υποδηλώνει μια σοβαρή κατάσταση που απαιτεί άμεση προσοχή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή το αεροσκάφος, όπως συμβαίνει με το γνωστότερο «Mayday».

Mermaid

Ο πιο ασυνήθιστος όρος της λίστας αναφέρεται, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Travel + Leisure, σε επιβάτες που απλώνονται σκόπιμα σε κενές θέσεις, προσπαθώντας ουσιαστικά να «καταλάβουν» μια ολόκληρη σειρά.

Γιατί το πλήρωμα χρησιμοποιεί κωδικούς;

Η διακριτική επικοινωνία βοηθά το πλήρωμα να αντιμετωπίσει μια κατάσταση χωρίς να προκαλέσει περιττό άγχος ή πανικό στην καμπίνα. Μια δημόσια ανακοίνωση για ένα σοβαρό περιστατικό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση ή να δυσκολέψει την πρόσβαση των αεροσυνοδών στο σημείο όπου χρειάζεται βοήθεια.

Στην πράξη, τα πληρώματα χρησιμοποιούν, επίσης, ηχητικά σήματα και άλλες εσωτερικές διαδικασίες επικοινωνίας. Επομένως, αν ακούσετε μια άγνωστη φράση κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραμείνετε ψύχραιμοι και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του πληρώματος. Η ασφάλεια, άλλωστε, παραμένει πάντα η απόλυτη προτεραιότητα.