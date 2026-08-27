Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Λιόν με τη Φενέρμπαχτσε, με τον αγωνιστικό χώρο του γαλλικού γηπέδου να μετατρέπεται σε ρινγκ, ανάμεσα σε οπαδούς της γαλλικής ομάδας και ποδοσφαιριστές της Φενέρ.

mε το τελευταίο σφύριγμα της λήξης οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας άρχισαν να πανηγυρίζουν έξαλλα, με πρωταγωνιστή πάντα τον Ματέο Γκεντουζί, με τα πράγματα να ξεφεύγουν γρήγορα από τον έλεγχο.

O πρώην μέσος της Μαρσείγ βρέθηκε μπροστά στην κερκίδα των ultras της Λιόν και άρχισε να κάνει άσεμνες χειρονομίες, με αποκορύφωμα το να πιάνει τα γεννητικά του όργανα και τραγουδούσε το σύνθημα «Allez l’OM!» (Εμπρός Μαρσέιγ!), κάτι που πυροδότησε νέα συμπλοκή, καθώς ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να του επιτεθεί, αλλά τον σταμάτησαν γρήγορα οι παίκτες του συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη.

Matteo Guendouzi’den maç sonu kabul edilemez hareket!



Geçtiğimiz sezon Türkiye Süper Ligi’nde Ederson ve Milan Skriniar’ın benzer hareketlerinin cezasız kaldığını gördük.@UEFA’dan beklentimiz net: Bu görüntüyü inceleyin, gereken disiplin cezasını uygulayın ve Türkiye’de benzer… pic.twitter.com/kDvVOcYhot — Cimbom Medyam (@cimbommedyam) August 26, 2026