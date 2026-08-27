Η ΑΕΚ διάλυσε με 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό απόψε στις 19:00.

Η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και θα πάρει από κάθε pot δύο ομάδες.

Οι 36 ομάδες της League Phase και πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Pot 4