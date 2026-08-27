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Η ΑΕΚ διάλυσε με 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό απόψε στις 19:00.

Η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και θα πάρει από κάθε pot δύο ομάδες.

Οι 36 ομάδες της League Phase και πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Pot 1

  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Ρεάλ (Ισπανία)
  • Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
  • Λίβερπουλ (Αγγλία)
  • Ίντερ (Ιταλία)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
  • Άρσεναλ (Αγγλία)
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2
  • Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
  • Ρόμα (Ιταλία)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
  • Άστον Βίλα (Αγγλία)
  • Πόρτο (Πορτογαλία)
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
  • Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
  • Μπέτις (Ισπανία)
  • Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

  • Φέγενορντ (Ολλανδία)
  • Λιλ (Γαλλία)
  • Νάπολι (Ιταλία)
  • Λειψία (Γερμανία)
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
  • Γαλατασαράι (Τουρκία)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
  • Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Pot 4

  • ΛΑΣΚ (Αυστρία)
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
  • Στουτγκάρδη (Γερμανία)
  • Κόμο (Ιταλία)
  • Λανς (Γαλλία)
  • Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
  • Βίκινγκ (Νορβηγία)
  • ΑΕΚ (Ελλάδα)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)