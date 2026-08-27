Η ΑΕΚ διάλυσε με 4-0 την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League.
Η Ένωση περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό απόψε στις 19:00.
Η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και θα πάρει από κάθε pot δύο ομάδες.
Οι 36 ομάδες της League Phase και πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ
Pot 1
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ (Ισπανία)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
- Μπέτις (Ισπανία)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Pot 3
- Φέγενορντ (Ολλανδία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Νάπολι (Ιταλία)
- Λειψία (Γερμανία)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Pot 4
- ΛΑΣΚ (Αυστρία)
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- Κόμο (Ιταλία)
- Λανς (Γαλλία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
- Βίκινγκ (Νορβηγία)
- ΑΕΚ (Ελλάδα)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)