Ένα γαλλικό crime θρίλερ έξι επεισοδίων φαίνεται πως εξελίσσεται σε μία από τις σειρές του Netflix που δύσκολα παρακολουθείς… με μέτρο.

Το «Elite Force» μεταφέρει τη δράση στις επιχειρήσεις της επίλεκτης μονάδας GIGN και συνδυάζει εκρηκτικές αποστολές, απρόβλεπτες ανατροπές και ένα δυνατό προσωπικό διακύβευμα, με τους θεατές να δηλώνουν πως το ένα επεισόδιο οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα στο επόμενο.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα τον Ιούλιο και αποτελείται από έξι επεισόδια, προσφέροντας έναν συνδυασμό στρατιωτικού θρίλερ, αστυνομικής δράσης και προσωπικού δράματος. Δημιουργοί της είναι οι Julien Leclercq και Sylvain Caron, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένας έμπειρος αξιωματικός της επίλεκτης γαλλικής μονάδας GIGN.

Η υπόθεση του «Elite Force»

Ο Ντέιβιντ έχει φτάσει στο σημείο να σκέφτεται την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Όλα όμως αλλάζουν όταν η ομάδα του δέχεται μια καταστροφική επίθεση από έναν μυστηριώδη και ιδιαίτερα επικίνδυνο εχθρό.

Ο έμπειρος αξιωματικός επιστρέφει στη δράση και αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της μονάδας, καθώς μια σειρά επιθέσεων κλιμακώνεται. Ο αντίπαλός του διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα κλεμμένων στρατιωτικού τύπου εκρηκτικών και φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς πού και πώς να χτυπήσει.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ πρέπει να προστατεύσει τον 25χρονο βαφτισιμιό του, Μαξ, ο οποίος είναι νεοσύλλεκτος της μονάδας. Καθώς η έρευνα προχωρά, ένα καλά κρυμμένο κομμάτι από το παρελθόν του Ντέιβιντ επιστρέφει, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Ένα απόλυτο αριστούργημα»

Η ανταπόκριση των θεατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα θετική, με αρκετούς να επαινούν την ένταση και τον γρήγορο ρυθμό της σειράς.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, ένας θεατής ανέφερε ότι έμεινε ξύπνιος μέχρι τις 3 το πρωί παρακολουθώντας επεισόδια χωρίς διακοπή, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «εξαιρετική», αναφέροντας ότι «σίγουρα αξίζει να τη δείτε».

Με τις θεαματικές επιχειρήσεις της GIGN, τις ανατροπές και το προσωπικό διακύβευμα του κεντρικού ήρωα, το «Elite Force» απευθύνεται ιδιαίτερα στους λάτρεις των σκληρών crime thrillers που δεν αφήνουν εύκολα τον θεατή να πατήσει pause.