Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συνεδρίασε εκ νέου την Πέμπτη (27/8), ωστόσο το ζήτημα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League παραμένει ανοικτό, καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία, μεταξύ των ομάδων.

Η πλειοψηφία των ομάδων του Big-4 εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις απέναντι στην πρόταση της ΚΕΔ.

Έτσι τα πρώτα ντέρμπι της φετινή σεζόν όπως το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Άρης και ΠΑΟΚ – Άρης θα διεξαχθούν με ξένους ρέφερι και το θέμα θα πέσει ξανά στο τραπέζι, στη διάρκεια του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της Λίγκας για την άμεση εφαρμογή του συστήματος Goal Line Cameras.