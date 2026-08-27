Καλοκαιρινές στιγμές στη Σαρδηνία και την Ίσκια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αμαλία Κωστοπούλου, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ταξίδεψε με γιοτ στη Σαρδηνία, απολαμβάνοντας τις παραλίες και τα καταγάλανα νερά του ιταλικού νησιού. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με διαφορετικά μπικίνι, ενώ καταγράφει και τα όμορφα τοπία που συνάντησε.

Στη συνέχεια, βρέθηκε στην Ίσκια, από όπου μοιράστηκε επίσης εικόνες από την παραθαλάσσια ομορφιά του νησιού.