Στη δέσμευση του πρωθυπουργού για την επέκταση του Μετρό προς τα βορειοδυτικά, η οποία είναι το «νέο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης», στην ολοκλήρωση του fly over τον Μάιο του 2027, αλλά και στα οκτώ νέα σημαντικά πρότζεκτ που εκκινούν στην πόλη, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση με τίτλο «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα. Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει, η κυβέρνηση βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Συμπλήρωσε, δε, πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλά ακόμη, που πρέπει να γίνουν στη Βόρεια Ελλάδα και μια σειρά από ανοιχτά προβλήματα, ωστόσο η περιοχή βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με την ανεργία να υποχωρεί στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να αυξάνεται και την επιχειρηματικότητα να επιστρέφει: «έχουμε 86% αύξηση στις συστάσεις εταιρειών (στη Βόρεια Ελλάδα) μεταξύ 2019 και 2025 (…), με τη Θεσσαλονίκη να έχει την πρωτοκαθεδρία, με 120% αύξηση. Στις εξαγωγές έχουμε αύξηση 50% στη Βόρεια Ελλάδα μεταξύ 2019 και 2024, με άνοδο 54,5% στην Κεντρική Μακεδονία και σχεδόν 18% στη Δυτική. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά 160% στη Βόρεια Ελλάδα και 400% στη Δυτική Μακεδονία» είπε και πρόσθεσε ότι στον τουρισμό καταγράφονται θετικές εξελίξεις στις αφίξεις και τον τζίρο των καταλυμμάτων, ενώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, οι αφίξεις προσέγγισαν (πέρυσι) ιστορικό υψηλό, φτάνοντας στους 8 εκατ. επιβάτες.

Μετρό, λιμάνι, σιδηρόδρομος, νοσοκομεία και λεωφορεία

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα εν εξελίξει έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

Υπάρχει ήδη σχεδιασμός και δέσμευση του πρωθυπουργού, ώστε το Μετρό να επεκταθεί και στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι το νέο μεγάλο έργο της πόλης.

Το fly over εξελίσσεται γρηγορότερα από ό,τι θα ανέμενε κάποιος και τον Μάιο του 2027 θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς.

Στον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης τα έργα ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν, παρά τα όποια προβλήματα. Η δε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 45% μεταξύ 2019 και 2025, ενώ στην κρουαζιέρα οι αφίξεις πολλαπλασιάστηκαν κατά 16 φορές και η επιβατική κίνηση κατά 80.

«Το λιμάνι θα γίνει μοχλός ισχυρότερης ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και την πατρίδα μας συνολικά» είπε.

Στον σιδηρόδρομο, που «αποτελεί μεγάλο πρόβλημα διαχρονικά», έχουν ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη μια σειρά από παρεμβάσεις και μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει παραδοθεί, όπως επανέλαβε, όλος ο άξονας Αθήνας- Θεσσαλονίκης, με διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοίκηση και νέους σιδηροδρόμους.

Επίσης, εκκίνησε η επέκταση του προαστιακού στη δυτική Θεσσαλονίκη και θα προστεθούν γραμμές προς Εύοσμο, Κορδελιό, Μενεμένη, Άγιο Αθανάσιο και Χαλκηδόνα. Παράλληλα «τρέχουν» τα έργα προσωρινής αναβάθμισης του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με μια πρώτη παρέμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ με δωρεά, δρομολογήθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση της 6ης προβλήτας του λιμανιού (έργο συνολικού ύψους 66,3 εκατ. ευρώ για τον προαστιακό και το συγκεκριμένο έργο) και προχωρά περαιτέρω η αναβάθμιση της γραμμής Θεσσαλονίκης- Ειδομένης (το ETCS βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποιήσεων).

Η ανανέωση του στόλου λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο εκτενής από ό,τι στην Αθήνα, όπως και η συμμετοχή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον στόλο

Στις εμπορευματικές υποδομές καταγράφονται θετικές εξελίξεις ως προς το επιχειρηματικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, ένα έργο ύψους επένδυσης 260 εκατ. ευρώ, σε έκταση 672 στρεμμάτων. Είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού για το κέντρο logistics, με τρεις υποψηφίους και στους επόμενους μήνες θα έχουμε ανάδοχο, ενώ παράλληλα προχωρεί η παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς, με επένδυση 140,5 εκατ. ευρώ.

Από τις συνολικά 17 σχολικές μονάδες που αναβαθμίζονται στην Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων οι 16 στη Θεσσαλονίκη, οι 11 θα λειτουργήσουν σε λίγες ημέρες και οι υπόλοιπες έξι το 2027.

Για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο, το Θεαγένειο, τα προβλήματα ξεπεράστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο διαγωνισμός για τη Σύμπραξη Δημόσιου και ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ) εισέρχεται στην τελική φάση. Το νοσοκομείο, δυναμικότητας 425 κλινών και προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2028. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με στόχο την ολοκλήρωση τους στις αρχές του 2027. Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται επίσης σε έξι νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και σε 33 Κέντρα Υγείας της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του Κυβερνείου, γνωστού ως «Παλατάκι», «τρέχει» από την ΕΤΑΔ, σε συνεννόηση με τη Βουλή και το νέο κτήριο αναμένεται να παραδοθεί το 2028.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 204,6 εκατ. ευρώ, που ήταν «ένα ακόμη σύγχρονο γεφύρι της Αρτας» μπήκε σε τροχιά υλοποίησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ακόμη στο νέο μητροπολικό πάρκο Παύλου Μελά, στη δημουργία περίπου 3000 στρεμμάτων περιαστικού δάσους στον ίδιο δήμο με δωρεά του επιχειρηματία Στ.Ανδρεάδη και στη συνολική αναβάθμιση του Καυτανζογλείου Σταδίου, με έργα ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Στόχος να το χρησιμοποιούν ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής για όσο το χρειαστούν. Στον τομέα του πολιτισμού περιλαμβάνονται επίσης έργα στο Κρατικό Ωδείο, στο Τέμενος Χαμζά Μπέη και στα βυζαντινά μνημεία, καθώς και η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Οι οκτώ νέες παρεμβάσεις Όσον αφορά τα οκτώ νέα πρότζεκτ της πόλης, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

Η ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με προκήρυξη του διαγωνισμού στο τέλος του 2026. Η παράδοση του έργου, το οποίο χαρακτήρισε ως τομή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια.

Η δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης μέσω της αξιοποίησης του πρώην Στρατοπέδου Φαρμάκη και του χώρου της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος.

Η παραχώρηση του συγκροτήματος του πρώην Αγίου Μηνά στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας σε μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων. Το έργο βρίσκεται σε τροχιά δημοπράτησης. σε συνεννόηση με τα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

Η ανάθεση στον ΟΦΥΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού, «που δεν πρέπει να είναι μια θάλασα ξεχασμένη».

Η κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία χώρου πρασίνου και νέου προπονητηρίου στην Α γία Φωτεινή για τις ανάγκες του Άρη (για το προπονητήριό του σε έκταση τεσσάρων στρεμμάτων).

Η ενεργειακή αναβάθμιση 12 κτιριακών συγκροτημάτων του ΑΠΘ.

Ο κ.Χατζηδάκης τόνισε ότι το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενταχθεί στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.