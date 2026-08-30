Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με τη σημερινή φυσιογνωμία της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι το κόμμα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της ΝΔ.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αναφορά περί «ολίγον παλιού ΛΑΟΣ» δεν προσβάλλει μόνο τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως σημείωσε, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που, ως τότε πρόεδρος της ΝΔ, είχε προσκαλέσει και εντάξει στο κόμμα τον ίδιο, αλλά και τους Μάκη Βορίδη και Θάνο Πλεύρη, οι οποίοι προέρχονταν από τον ΛΑΟΣ.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε αναθέσει στον ίδιο και στον Μάκη Βορίδη υπουργικά καθήκοντα, ενώ τον ίδιο είχε ορίσει και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.

«Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον @samaras_antonis περιμένω κάτι καλύτερο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη