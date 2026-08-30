Τη συγκρότηση του Οργανωτικού Γραφείου και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛΑΣ να φθάσουν παντού.

Η σύνθεση του Συντονιστικού Οργανωτικού έχει ως εξής:

Αλεξίου Σωτήρης, Αποστόλου Στέλιος, Διαμαντοπούλου Τζένη, Μπουλμέτης Κώστας, Σταυρακάκη Ελένη, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χατζοπούλου Αγγελίνα, Χρονάς Θάνος.

Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων

Αποστόλου Στέλιος, υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών

Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών

Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών

Πατερέλης Δημήτρης, υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ

Κόκκαλης Πέτρος, συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, υπεύθυνος Πλατφόρμας

Διευθυντής του γραφείου του γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης

ΕΛΑΣ – Συντονιστές Περιφερειών- Αττική

Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2)

Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1)

Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική

Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική

Διαμαντοπούλου Τζένη, Α’ Αθηνών

Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3)

Καϊλίδου Δόμνα, Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες

Μπγιάλας Χρήστος, Δυτική Μακεδονία

Τζούφης Βασίλης, Ήπειρος

Βέττας Δημήτρης, Στερεά Ελλάδα

Αϊβαλής Βασίλης, Δυτική Ελλάδα

Τσεφαλάς Κωνσταντίνος, Πελοπόννησος

Πετρακάκης Μανώλης, Κρήτη

Αλεξίου Σωτήρης, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Παπαλεξίου Έφη, Α-Β Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς, Κεντρική Μακεδονία

Χρονάς Θάνος, Βόρειο Αιγαίο

Κουτσιώρας Γιάννης, Θεσσαλία

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Νότιο Αιγαίο (Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Ιόνιο