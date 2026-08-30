Την ολοκλήρωση του κύριου σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

«Αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μολύβια κάτω! Η αντιπολίτευση μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα και αναφέρεται σε κάποιο άλλο Σχέδιο Ανάκαμψης κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ (18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια) και θα καταφέρει, με τις τελικές εκταμιεύσεις μέχρι το τέλος του έτους, να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφησή τους.

Παράλληλα, κάνει έναν απολογισμό των έργων και των μεταρρυθμίσεων που προχώρησαν μέσω του Ταμείου:

Έργα υποδομών και καθημερινότητας: Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους με το gov.gr, η προμήθεια 425 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ανακαινίσεις 80 νοσοκομείων και 146 κέντρων υγείας, η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για εκατομμύρια πολίτες, η τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία, καθώς και το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Σπίτι μου 2».

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους με το gov.gr, η προμήθεια 425 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ανακαινίσεις 80 νοσοκομείων και 146 κέντρων υγείας, η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για εκατομμύρια πολίτες, η τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία, καθώς και το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Σπίτι μου 2». Μεταρρυθμίσεις : Ο νέος Δικαστικός Χάρτης, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για ΑΠΕ, Τουρισμό και Βιομηχανία, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

: Ο νέος Δικαστικός Χάρτης, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια για ΑΠΕ, Τουρισμό και Βιομηχανία, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ): Απαντώντας στις αιτιάσεις περί αποκλεισμού των μικρομεσαίων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ έλαβαν 1,66 δισ. ευρώ σε εγκεκριμένες επιχορηγήσεις, ενώ στο δανειακό σκέλος το 60% των συμβάσεων αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επενδυτικά σχέδια ύψους 5,9 δισ. ευρώ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης παραθέτει τη δική του προσωπική μαρτυρία από τη θητεία του σε τρία κομβικά υπουργεία κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας : Προωθήθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που είχε γίνει μέχρι τότε, καθώς και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας και κατέστησαν τη χώρα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

: Προωθήθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που είχε γίνει μέχρι τότε, καθώς και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας και κατέστησαν τη χώρα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων : Θεσμοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για τη διασφάλιση του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων, ενώ παράλληλα εισήχθη ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία.

: Θεσμοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για τη διασφάλιση του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων, ενώ παράλληλα εισήχθη ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές σε περίπου 490.000 επιχειρήσεις, εξέλιξη που περιόρισε το κενό ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποτελώντας μεταρρύθμιση φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

«Οι λεγόμενες “φειδωλές” χώρες της Ευρώπης επέμειναν σε ένα εξαιρετικά στενό χρονοδιάγραμμα. Είχαμε, ουσιαστικά, τον μισό χρόνο από ένα κανονικό ΕΣΠΑ για να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Και τα καταφέραμε!», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως «η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της. Και η πραγματικότητα, φυσικά, είναι εδώ για να τη διαψεύδει!».