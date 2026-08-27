«Βγαίνοντας από τον σταθμό της Μίκρας μια κυρία μου είπε μια κουβέντα: “Ήμουνα νια και γέρασα” και αυτή η φράση δείχνει την ιστορία του ανειλημμένου χρέους που είχε αναλάβει η κεντρική διοίκηση προς τη Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η κυβέρνηση έχει δώσει σημαντική προτεραιοποίηση στα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Μετρό θα στοιχίσει πάνω από 2 δισ. Ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια, πέρασε τρικυμίες, συνάντησε αντιδράσεις και από τοπικούς φορείς, αλλά τα κατάφερε», τόνισε ακόμα.

Και συνέχισε: «Δεν σταματάμε όμως εδώ. Θα προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στην επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης με δύο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς. Έχω ζητήσει τη μέγιστη επιτάχυνση των μελετών».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «το Flyover, εμείς το σκεφτήκαμε και το σχεδιάσαμε. Ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά που προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Οι Θεσσαλονικείς δείχνουν κατανόηση και η φιλοδοξία μας είναι να έρθουμε στην πόλη τον Μάιο του 2027 και να το παραδώσουμε στους πολίτες».

«Θέλω να κάνω ειδική μνεία σε ένα έργο που πίστεψα από την αρχή και θα υλοποιηθεί όπως το σχεδιάσαμε και αναφέρομαι στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Θα εκσυγχρονίσει πλήρως τους χώρους και θα δημιουργήσει ένα συνεδριακό κέντρο και υποδομή που θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θα περικλείεται από ένα πανέμορφο πάρκο», είπε επίσης και πρόσθεσε: «Το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027 θα είναι το πιο σύγχρονο και όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια».

«Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Γίνονται επενδύσεις στο λιμάνι και στις υποδομές διασυνδεσιμότητας», επεσήμανε, ενώ έκανε λόγο για «μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για όλη τη δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια».

Όπως είπε, «ήδη δρομολογούνται μεγάλες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη γιατί τις υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για τους πολίτες, αλλά και για την προσέλκυση κεφαλαίων».

«Τα πανεπιστήμια της πόλης επενδύουν στην καινοτομία. Η εικόνα τους δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, υπάρχουν βιβλιοθήκες. Εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές που επιλέγουν να πληρώσουν δίδακτρα και δίπλα σε αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών η πραγματικότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια θα ξεπεραστούν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Για την Εγνατία επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή ξεκινούν έργα επενδύσεων που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ και σε 2 χρόνια θα μιλάμε για μια νέα Εγνατία οδό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διασυνδεσιμότητας».

«Οφείλουμε να οικοδομούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος, πρέπει να είναι κάποιος πολύ κακόπιστος ή εμπαθής αν δεν αναγνωρίσει ότι εδώ έχει γίνει σημαντικό έργο. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Κάνουμε έργα, γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης που πρέπει να μεριμνά για να φτάνει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται. Αυτή είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης», τόνισε.

«Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και ξέρουμε ότι θα υπάρχουν σημαντικοί πόροι από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη νέα πραγματικότητα και τη σχεδιάζουμε με λεπτομέρεια. Για να μπορούμε να παραδίδουμε εμβληματικά έργα που οι πολίτες περίμεναν πολλές δεκαετίες», κατέληξε.