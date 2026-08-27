Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την πρωτοφανή καταστροφή που σημειώθηκε στο Νεπάλ, από τεράστιες κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές και εκατοντάδες θανάτους, ενώ εκτιμάται ότι σχεδόν 1.500 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως είπε, «τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του».

«Έφυγε ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος του φαινομένου.

Ο κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε μόλις μία ημέρα νωρίτερα και οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πλήρη εικόνα.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

«Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο»

«Το Νεπάλ είναι μαθημένο στις κατολισθήσεις μικρής κλίμακας. Θα φύγει ένας λόφος, θα πάρει πέντε σπίτια, λίγο από ένα χωριό. Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο», σημείωσε, ο κ. Γιαννόπουλος.

Για να περιγράψει το μέγεθος της καταστροφής, ανέφερε ότι το ποτάμι στο σημείο του συμβάντος φέρεται να ανέβηκε περίπου 50 μέτρα. «Φανταστείτε ένα ποτάμι στην Ήπειρο ξαφνικά να ψηλώσει 50 μέτρα και να τρέχει προς τα κάτω. Θα χαθούν τα πάντα στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.