Συναγερμός σήμανε στις ισπανικές Αρχές μετά την κλοπή του περίφημου Θησαυρού της Βιγένα από το μουσείο της ομώνυμης πόλης στη νοτιοανατολική Ισπανία. Η πολύτιμη συλλογή, που αποτελείται κυρίως από χρυσά αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της χώρας, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν εκλάπη στο σύνολό της ή μόνο ένα μέρος της.

«Γύρω στις 05:20 το πρωί, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του μουσείου της Βιγένα και στις 05:24 οι κλέφτες είχαν ήδη φύγει από το κτίριο», δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου της Βιγένα επιβεβαιώνοντας «μία εξαιρετικά γρήγορη, εξαιρετικά επαγγελματική επιχείρηση».

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν κατάφεραν να αφαιρέσουν ολόκληρη τη συλλογή ή μόνο μέρος της, με ορισμένα αντικείμενα να θεωρείται ότι έχουν κλαπεί. Η αστυνομία βρίσκεται ακόμη στους χώρους του μουσείου και διεξάγει έρευνες.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ήταν εκτεθειμένος στο μικρό μουσείο της Βιγένα, πόλης της επαρχίας Αλικάντε, στην περιφέρεια της Βαλένθια. Αποτελεί συλλογή πενήντα αντικειμένων, χρυσών στο μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά επίσης ασημένιων και σιδερένιων αντικειμένων που χρονολογούνται στο 1000 π.Χ..

Περιλαμβάνει 29 βραχιόλια, 11 κύπελλα, τρεις φιάλες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

«Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για την σημαντικότερη συλλογή χρυσών σκευών της Εποχής του Χαλκού μαζί με τους θησαυρούς των βασιλικών τάφων των Μυκηνών», αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του μουσείου της Βιγένα.

«Όλα τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δήμου διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπήρξε καμία αστοχία».

Λίγο πριν από την κλοπή, είχε ενεργοποιηθεί άλλος συναγερμός σε αθλητικό συγκρότημα της πόλης, γεγονός που εξετάζουν οι Αρχές ως πιθανή κίνηση αντιπερισπασμού.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ανακαλύφθηκε το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ στο εσωτερικό δοχείου κρυμμένου στην κοίτη χαράδρας της περιοχής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.