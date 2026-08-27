Η παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης τέχνης αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μορφές της. Η Γιαγιόι Κουσάμα, η καλλιτέχνις από την Ιαπωνία, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η πρωτοποριακή καλλιτέχνις, γνωστή ως η «βασίλισσα των πουά», η οποία πέθανε στις 14 Αυγούστου αλλά έγινε σήμερα γνωστό, μετέτρεψε τις παραισθήσεις και τα ψυχικά τραύματά της σε ζωντανά έργα με τα εμβληματικά της μοτίβα από πουά, σε μια καριέρα που εκτείνεται σε αρκετές δεκαετίες.

Γεννημένη το 1929 σε μια πλούσια οικογένεια, η Γιαγιόι Κουσάμα άρχισε να δημιουργεί τα εμβληματικά της έργα σε ηλικία 10 ετών.

«Μια μέρα, αφού είδα ένα τραπεζομάντιλο με ένα κόκκινο μοτίβο λουλουδιών σε ένα γραφείο, άρχισα να βλέπω το ίδιο μοτίβο παντού – στην οροφή, στα παράθυρα και στις κολόνες. Γέμισε ολόκληρο το δωμάτιο και κάλυψε το σώμα μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία της.

Άμεσα αναγνωρίσιμη από την έντονα κόκκινη περούκα της και από τα πουά ρούχα της, εξέφρασε μέσα από το έργο της μια μακρά μάχη με την ψυχική ασθένεια.

Είχε εισαχθεί οικειοθελώς σε ψυχιατρική κλινική

Αφού σπούδασε τέχνες στην Ιαπωνία, η Γιαγιόι Κουσάμα εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και καθιερώθηκε στην πρωτοποριακή σκηνή της Νέας Υόρκης.

Παρά τη μεταχείριση που βίωσε ως Γιαπωνέζα, κέρδισε αναγνώριση για τους μεγάλους, τολμηρούς πίνακές της και τα προκλητικά «happenings» της τη δεκαετία του 1960, τα οποία συνδύαζαν ζωγραφική σώματος και πουά.

Λανσάρισε επίσης μια σειρά ρούχων, ίδρυσε μια «Εκκλησία Αυτοκαταστροφής» και αυτοανακηρύχθηκε «Ιέρεια των πουά» για να τελέσει έναν γάμο ομοφυλοφίλων.

Επιστρέφοντας στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1970, εισήχθη οικειοθελώς σε ψυχιατρική κλινική στο Τόκιο, όπου έζησε και συνέχισε το έργο της μέχρι το τέλος της ζωής της.

Τα γλυπτά της από κολοκύθες, ένα από τα οποία βρίσκεται στη Ναοσίμα, το «νησί της τέχνης» της Ιαπωνίας, τα «δωμάτια του απείρου» της και οι καθηλωτικές εγκαταστάσεις της έχουν προσελκύσει τεράστια πλήθη και έχουν πουληθεί για εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, «οράματα και παραισθήσεις» που εμφανίστηκαν στην παιδική της ηλικία ενέπνευσαν τα πρώτα της σχέδια βασισμένα σε κουκκίδες και δίχτυα, δίνοντάς της ένα μοναδικό στιλ από την αρχή.

«Ανέπτυξε μια καλλιτεχνική φιλοσοφία που ονόμασε “αυτοαφανισμό”, βασισμένη σε απλά μοτίβα εμμονικής επανάληψης και πολλαπλασιασμού», εξηγεί η ιστοσελίδα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.