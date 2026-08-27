Σε μια σφοδρή επίθεση προχώρησε η πρώτη δασκάλα του βραβευμένου με Όσκαρ Ρώσου σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν, αποκαλώντας τον ανοιχτά «προδότη» κατά τη διάρκεια εκπομπής στη ρωσική δημόσια τηλεόραση. Η δημόσια καταγγελία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αποτυπώνοντας το πολωμένο κλίμα που επικρατεί στη χώρα.



Ο Ταλάνκιν έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν κατέγραψε μυστικά με την κάμερά του τις συστηματικές προσπάθειες που κατέβαλλε η διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου όπου εργαζόταν, προκειμένου να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία στους μαθητές.



Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό αποτέλεσε τη βάση για το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin», το οποίο απέσπασε τη διεθνή αναγνώριση.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Ταλάνκιν και Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, βασίστηκε σε υλικό δύο ετών που ο Ταλάνκιν κατέγραψε σε ένα σχολείο όπου εργαζόταν στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ, περίπου 1.500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.



Το ντοκιμαντέρ που απαγορεύθηκε από τις ρωσικές αρχές, δείχνει πως το σχολείο άλλαξε, αφότου η Μόσχα έστειλε τα στρατεύματα της στην Ουκρανία το 2022 και πώς ορισμένοι δάσκαλοι – μέσα από τα μαθήματα Ιστορίας και δραστηριότητες όπως και οι ‘πατριωτικές ώρες’ που καθιερώθηκαν ως μάθημα, δικαιολογούσαν τον πόλεμο και προσπαθούσαν να ενισχύσουν τον πατριωτισμό.



Ο Ταλάνκιν, ο οποίος εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2024, έχει δηλώσει ότι ήταν σημαντικό να γνωστοποιηθεί στον κόσμο ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται σε ιδεολογική κατήχηση τα παιδιά στα ρωσικά σχολεία. Έχει υπερασπιστεί την ταινία ως ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τις μελλοντικές γενιές, που δείχνει πώς «μια ολόκληρη γενιά έγινε οργισμένη και επιθετική».



Ωστόσο, σε συνέντευξή της στην τηλεοπτική εκπομπή «Vesti», η Νίνα Ζαμπουγκόρνοβα –την οποία ο τηλεοπτικός σταθμός χαρακτήρισε ως την πρώτη δασκάλα του Ταλάνκιν στην πατρίδα του, το Καραμπάς, που βρίσκεται επίσης στην περιφέρεια Τσελιάμπινσκ– δήλωσε ότι ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι που δεν διέφερε ιδιαίτερα από τα άλλα.

«Ήθελα να δω το ντοκιμαντέρ, για να δω τι είχε γυρίσει ο Πάσκα», είπε η Ζαμπουγκόρνοβα, στέκοντας μπροστά από μια ορθόδοξη εκκλησία στο Καραμπάς.



«Όμως αποδείχθηκε ότι ο Πάσκα είχε αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη στη πατρίδα του. Δεν είναι αυτό προδοσία; Δεν είναι αυτό κακό;»



Τον Μάρτιο, η Ρωσία χαρακτήρισε τον Ταλάνκιν, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα το 2024, «ξένο πράκτορα». Όσοι φέρουν αυτόν τον χαρακτηρισμό υπόκεινται σε αυστηρές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Η Ζαμπουγκόρνοβα, η οποία, όπως είπε, ήταν δασκάλα για τέσσερις δεκαετίες, κατηγόρησε τον εαυτό της για το γεγονός ότι ο Ταλάνκιν διέπραξε «μια προδοσία».



«Πιστεύω λοιπόν ότι, όταν ήταν μικρός, όταν όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν μέσα του, πρέπει να μου ξέφυγε κάτι κάπου, δεν του έδωσα αρκετά καλά μαθήματα», δήλωσε στο Vesti, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ.