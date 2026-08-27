Tην εικόνα μιας χώρας που προσπαθεί να συνέλθει από μια πρωτοφανή καταστροφή περιγράφουν Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ, μετά τις φονικές πλημμύρες και τις τεράστιες καταστροφές που άφησαν πίσω τους.

Χωριά και κωμοπόλεις έχουν καλυφθεί από τόνους λάσπης, δρόμοι έχουν καταστραφεί και οικογένειες αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό επιζώντων.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Μητέρες αναζητούν τα παιδιά τους»

Ο influencer Σταύρος Αρβανίτης, ο οποίος βρίσκεται στο Νεπάλ, μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

«Άνδρες ψάχνουν τις γυναίκες τους, γυναίκες έχουν χάσει τους συζύγους τους κάτω από τα συντρίμμια και μητέρες αναζητούν τα παιδιά τους», ανέφερε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε πολλές περιοχές οι καταστροφές έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και στην επικοινωνία.

Χωριά θαμμένα στη λάσπη – Καταστράφηκαν δρόμοι

Μόνιμος κάτοικος του Νεπάλ περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί ένα 24ωρο μετά τη θεομηνία.

Χωριά και κωμοπόλεις έχουν βρεθεί κάτω από τη λάσπη, ενώ περισσότερα από 40 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην ηλεκτροδότηση, ενώ η επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές είναι σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολη.

Συγγενείς προσπαθούν να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, χωρίς όμως να μπορούν πάντα να επικοινωνήσουν μαζί τους, γεγονός που εντείνει την αγωνία.

Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια και τη λάσπη, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί.

Παράλληλα, η διεθνής βοήθεια αρχίζει να φτάνει στη χώρα. Αεροσκάφη μεταφέρουν φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς οι ανάγκες στις πληγείσες περιοχές είναι τεράστιες.

Οι Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ αναφέρουν ότι, παρά την καταστροφή, δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, την οποία θεωρούν πλέον σπίτι τους. Την ίδια ώρα, παραμένει η ανησυχία για πιθανές δυσκολίες στις αεροπορικές συνδέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την έξοδο όσων επιθυμούν να φύγουν από τις πληγείσες περιοχές.