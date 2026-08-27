Τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα έκανε στην 11άδα του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι για τη ρεβάνς με τη Μπραν στα play off του Europa Conference League.

Το 1-1 στην Τούμπα, πριν μια εβδομάδα, αφήνει τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση-πρόκριση, την οποία θέλει οπωσδήποτε ο «δικέφαλος του βορρά» για να μη μείνει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στη Νορβηγία για τη νίκη που θα τους στείλει στη League Phase της διοργάνωσης και ο Λίσι έχει κάνει αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, αντί των Ελουστόντο, Καμαρά, Τάισον και Μύθου, στο αρχικό σχήμα βρίσκονται οι Μιχαηλίδης, Σορετίρε, Λουσέ και Εντιαγέ.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης, Εντιαγέ.