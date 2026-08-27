Ένα σακίδιο που έμεινε παγιδευμένο στους πάγους της Αυστρίας για περισσότερο από έξι δεκαετίες επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του, φέρνοντας μαζί του αντικείμενα και αναμνήσεις από μια ορειβατική περιπέτεια του 1963. Η υποχώρηση του παγετώνα Sulztalferner, στο αυστριακό Τιρόλο, αποκάλυψε το σακίδιο ενός σήμερα 86χρονου άνδρα, μαζί με την ορειβατική αξίνα, τη φωτογραφική μηχανή και ακόμη και την πίπα που κουβαλούσε τότε.

Η ανακάλυψη έγινε τον Ιούλιο σε υψόμετρο περίπου 2.955 μέτρων, όταν πεζοπόρος εντόπισε τα παλιά αντικείμενα που είχαν αρχίσει να αποκαλύπτονται καθώς υποχωρούσε ο πάγος.

Μέσα στο σακίδιο υπήρχαν έγγραφα σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν όμως αρκετά ώστε η αυστριακή αστυνομία να ξεκινήσει έρευνα, να εντοπίσει το όνομα του κατόχου και τελικά να φτάσει στον άνθρωπο που το είχε χάσει πριν από 63 χρόνια.

Το είχε πετάξει μέσα στη σχισμή για να σωθεί

Πίσω από το εύρημα κρύβεται μια ιστορία που ο 86χρονος θυμόταν από τον Αύγουστο του 1963.

Τότε διέσχιζε τον παγετώνα μαζί με φίλους του, όταν έπεσε σε βαθιά σχισμή. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους με σχοινί και οι σύντροφοί του κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να τον τραβήξουν προς τα πάνω.

Για να ελαφρύνει το βάρος του και να διευκολύνει τη διάσωση, ο νεαρός τότε ορειβάτης έβγαλε το σακίδιό του και το πέταξε μέσα στη σχισμή.

Ο ίδιος σώθηκε. Το σακίδιο, όμως, εξαφανίστηκε μέσα στον παγετώνα και όλα έδειχναν ότι είχε χαθεί για πάντα.

Μέχρι που, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, ο πάγος το έφερε ξανά στην επιφάνεια.

Αξίνα, φωτογραφική μηχανή και μια πίπα από τη δεκαετία του ’60

Ανάμεσα στα αντικείμενα που διατηρήθηκαν για δεκαετίες στον παγετώνα βρίσκονταν μια ορειβατική αξίνα, μια παλιά φωτογραφική μηχανή και μία πίπα, αντικείμενα χαρακτηριστικά της εποχής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάβαση.

Ο 86χρονος δεν μπόρεσε να μεταβεί ο ίδιος για να τα παραλάβει, καθώς σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα αντικείμενα παραδόθηκαν τελικά στον γιο του, κλείνοντας με απρόσμενο τρόπο μια ιστορία που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 1963.

Οι παγετώνες λιώνουν και αποκαλύπτουν το παρελθόν

Η ιστορία έχει όμως και μια πολύ διαφορετική πλευρά.

Οι παγετώνες των Άλπεων υποχωρούν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και, καθώς ο πάγος λιώνει, αποκαλύπτει αντικείμενα και ανθρώπινα λείψανα που παρέμεναν παγιδευμένα επί δεκαετίες ή ακόμη και χιλιετίες.

Η διασημότερη περίπτωση παραμένει εκείνη του Ötzi, του «Ανθρώπου των Πάγων», του οποίου το μουμιοποιημένο σώμα ηλικίας περίπου 5.300 ετών ανακαλύφθηκε το 1991 στις Άλπεις Ötztal, κοντά στα σύνορα Αυστρίας και Ιταλίας.

Έχουν επίσης αποκαλυφθεί στρατιωτικά κατάλοιπα και σοροί από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο πάγος που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως φυσική «χρονοκάψουλα» εξαφανίζεται.

Για τον 86χρονο ορειβάτη, πάντως, αυτή η διαδικασία έφερε πίσω κάτι πολύ προσωπικό: ένα σακίδιο που είχε εγκαταλείψει στα 23 του χρόνια για να σώσει τη ζωή του.