Γαλλοκολομβιανός, ο οποίος υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, απήχθη στις αρχές Αυγούστου σε τομέα της Κολομβίας ελεγχόμενο από αντάρτες, αναφέρουν σε σχετική τους ανακοίνωση οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Πέμπτη, 27/8.

Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι απήχθη στις 6 Αυγούστου, ενώ κυκλοφορούσε σε δρόμο στον νομό Ναρίνιο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με εσωτερική αναφορά του κολομβιανού στρατού, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι φερόμενοι ως απαγωγείς είναι διαφωνούντες των πρώην FARC, των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 με την τότε κυβέρνηση, που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση της οργάνωσης αυτής, σύμφωνα με την αναφορά.

Οι αντάρτες τον απήγαγαν όταν συνειδητοποίησαν ότι ανήκει στις τάξεις της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Χοσέ Ολζέρ Μέλο Τσάρι, δεκανέας που υπηρετεί στη Λεγεώνα για τέσσερα χρόνια, βρισκόταν σε άδεια και επισκεπτόταν τη χώρα από όπου κατάγεται, εξήγησε χθες ο συνταγματάρχης Μαουρίσιο Οσόριο στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Η απαγωγή αποδίδεται σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο – τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία.

Ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων προβαίνουν συχνά σε απαγωγές, είτε για να αποσπάσουν λύτρα είτε για να ασκήσουν πίεση στις αρχές.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, διαμηνύει, αφού ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του μήνα, πως θα ασκήσει πολιτική χωρίς κανένα έλεος εναντίον παρατάξεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του, Γουστάβο Πέτρο, κι ο ίδιος πρώην μέλος διαλυμένης άλλοτε οργάνωσης ανταρτών, είδε να αποτυγχάνουν οι περισσότερες από τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω διαδικασιών διαπραγματεύσεων με τις ένοπλες παρατάξεις, οι οποίες, όπως σημειώνουν ειδικοί, ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.