Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάραλντ, σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Ο 89χρονος μονάρχης βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις 17 Αυγούστου και τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε επιπλοκές που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του.

Ο Χάραλντ Ε΄ ανέβηκε στον νορβηγικό θρόνο το 1991, είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και είχε περιορίσει σταδιακά την παρουσία του σε επίσημες υποχρεώσεις.

Η τελευταία ανακοίνωση των Ανακτόρων χαρακτήριζε την κατάσταση της υγείας του «πολύ σοβαρή».